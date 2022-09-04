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İSTANBUL

HDP'li Semra Güzel’in ifadesi ortaya çıktı

PKK'lı teröristle fotoğraflarının ortaya çıkması sonrası dokunulmazlığı kaldırılan ve hakkındaki yakalama kararı neticesinde yakalanarak tutuklanan HDP'liSemra Güzel’in ifadesi ortaya çıktı. İstanbul Adalet Sarayı’ndan SEGBİS ile Ankara 3’üncü Sulh Ceza Mahkemesine bağlanarak ifade veren Güzel, “Bir kısım fotoğrafların da içinde bulunduğu gizli tanık beyanları ile içi doldurulmaya çalışılmış bir soruşturma yürütülmüştür" dedi.

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Haber Merkezi DHA
HDPli Semra Güzel’in ifadesi ortaya çıktı
HDP’li Semra Güzel tutuklandı.

Adıyaman’da 2017'de etkisiz hale getirilen PKK'lı Volkan Boran'ın cep telefonundan silahlı ve samimi fotoğrafları çıkan ve dokunulmazlığı düşürülen HDP'li Semra Güzel, hakkında 5 ay önce çıkarılan yakalama kararının ardından dün yurtdışına çıkmak üzereyken yakalanmıştı.

“SERBEST BIRAKILMAMI İSTİYORUM"

İstanbul Adalet Sarayı’na getirilen Güzel, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na bağlanarak SEGBİS ile ifade vermesinin ardından Ankara 3’üncü Sulh Ceza Mahkemesi'ne bağlandı.

  • Buradaki ifadesinde Güzel, “Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Ben bu yargılama sürecini tamamen siyasi bir süreç olarak değerlendiriyorum. Bir kısım fotoğrafların da içinde bulunduğu gizli tanık beyanları ile içi doldurulmaya çalışılmış bir soruşturma yürütülmüştür. Bu fotoğraflara ilişkin olarak bir tek ben yargılanmıyorum. Diğer yargılananlar tutuksuz yargılanmaktadırlar. Bugün benim üzerimden yargılanan HDP'dir. Bir seçim propagandası olarak değerlendiriyorum. Beraat ile sonuçlanan birçok emsal kararlar olmasına rağmen benim dosyam tutuklanmaya sevk olarak huzura gönderilmiştir. Serbest bırakılmamı istiyorum" dedi.

Hakimlik kararında, şüpheli Güzel aleyhine beyanlar, HTS kayıtları, baz bilgileri, terör örgütü mensuplarıyla birlikte sözde askeri eğitim alanında çekilmiş fotoğrafların bulunması ve tüm dosya kapsamında şüphelinin suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu ve delillerin henüz tam olarak toplanmadığı kaydedildi.

Güzel'in yakalandığı esnada üzerinde kendi fotoğrafı bulunan "Mehtap Şahan" adına düzenlenmiş kimlik bulunduğuna yer verilirken tüm aramalara rağmen bulunamaması üzerine hakkında yakalama kararı çıkarıldığı ve bu karara istinaden ifadesinin alındığı belirtildi.

Güzel'in kaçma şüphesi bulunduğu gerekçesiyle tutuklanmasına hükmedildi.

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