Gündem HDPli Semra Güzelin TBMMdeki danışmanı terörist sevgilisinin kuzeni çıktı
POLİTİKA

HDP'li Semra Güzel'in TBMM'deki danışmanı terörist sevgilisinin kuzeni çıktı

PKK'lı terörist Volkan Bora'yla samimi fotoğrafları ortaya çıkan ve o günden beri ortada gözükmeyen HDP Diyarbakır vekili Semra Güzel ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Güzel'in TBMM'de danışmanlığını yapan Kenan Canpolat'ın, terörist Bora'nın kuzeni olduğu ve yurt dışına kaçtığı öğrenildi.

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Haber Merkezi Diğer
HDPli Semra Güzelin TBMMdeki danışmanı terörist sevgilisinin kuzeni çıktı
HDP'li Güzel ve terörist sevgilisi Volkan Bora

PKK’lı teröristle sevgili olduğu ortaya çıkan HDP Diyarbakır vekili Semra Güzel hakkındaki iki fezlekeyi görüşmek üzere Meclis Hazırlık Komisyonu, geçen gün ikinci kez toplandı.

Hazırlık Komisyonu, Semra Güzel’e, yazılı savunma için 28 Ocak, sözlü savunma için de 31 Ocak’a kadar süre verdi. Ancak kendisine tanınan süre içerisinde yazılı savunmasını sunmayan HDP’li vekil, sözlü savunmaya da gelmedi.

TERÖRİSTİN KUZENİ DANIŞMANIYMIŞ

Olayın ortaya çıkmasının ardından ortalarda gözükmeyen Güzel ile ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı. Güzel'in TBMM'de danışmanlığını yapan Kenan Canpolat'ın, terörist Volkan Bora'nın kuzeni olduğu öğrenildi.

SuperHaber yazarı Ceyhun Bozkurt'un edindiği bilgilere göre Canpolat'ın, 2015 yılında Habur’dan çıkış yaparak Irak’ın kuzeyine gittiği, sonra da Türkiye’ye giriş yaptığı tespit edildi.

ALMANYA'YA KAÇTI

Bozkurt, HDP'li Güzel'in makam şoförlüğünü de yapan Canpolat'ın, bu olayların ardından Almanya'ya kaçtığını ifade etti.

HDP'li Semra Güzel savunmaya çıkamadı
GÜNDEM
HDP'li Semra Güzel savunmaya çıkamadı

Teröristle sözlü olan HDP vekilinin PKK kampındaki yeni fotoğrafları ortaya çıktı: Eczacılık yapıp futbol oynamış
FOTOĞRAF 17
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Terör örgütü PKK'ya yönelik hava harekatında öldürülen terörist Volkan Bora'nın cep telefonundan HDP vekili Semra Güzel ile samimi fotoğrafları çıktı. 2017 yılında öldürülen teröristin, HDP'li Güzel ile sözlü olduğu, hem HDP hem de Güzel tarafından kabul edildi.<br><br>
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Terörist Volkan Bora'nın, Güzel ile terör kampında çekilmiş fotoğraflarının basına yansıması üzerine HDP'li vekilin dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle fezleke düzenlendi. <br><br>
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SuperHaber, PKK'lı terörist Volkan Bora ile HDP'li Güzel'in terör kamplarında çekilen yeni fotoğraflarını yayımladı.
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Yeni fotoğraflarda, doktor olan Güzel'in, PKK eczanesinde görüntülendiği fotoğraflar kadar, PKK'lı teröristlerin spor aktivitelerinde boy göstermesi de dikkat çekti.
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Öte yandan fotoğrafları ortaya çıkaran gazeteci Ceyhun Bozkurt, HDP'li vekilin savunduğunun aksine, PKK kampına birden fazla kez gittiğini de açıkladı.
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Bozkurt, \"Semra Güzel, bir kez değil 2014 ve 2015 yılında birer kez olmak üzere en az iki kez Volkan Bora ile görüşmek üzere Kuzey Irak'a geçmiş. Güzel, teröristin annesini de yanında götürmüş! \" ifadelerini kullandı.
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Teröristle sözlü olan HDP vekilinin PKK kampındaki yeni fotoğrafları ortaya çıktı: Eczacılık yapıp futbol oynamış
HDP vekili Semra Güzel'in terörist sözlüsü Volkan Bora ile çekilen yeni fotoğrafları ortaya çıktı. Fotoğraflarda Güzel'in PKK kampında eczacılık yaptıpı ve teröristlerle futbol oynadığı da görüldü.

Kılıçdaroğlu o fotoğrafı savundu
GÜNDEM
Kılıçdaroğlu o fotoğrafı savundu
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