HDP'li Semra Güzel'in TBMM'deki danışmanı terörist sevgilisinin kuzeni çıktı

PKK’lı teröristle sevgili olduğu ortaya çıkan HDP Diyarbakır vekili Semra Güzel hakkındaki iki fezlekeyi görüşmek üzere Meclis Hazırlık Komisyonu, geçen gün ikinci kez toplandı.

Hazırlık Komisyonu, Semra Güzel’e, yazılı savunma için 28 Ocak, sözlü savunma için de 31 Ocak’a kadar süre verdi. Ancak kendisine tanınan süre içerisinde yazılı savunmasını sunmayan HDP’li vekil, sözlü savunmaya da gelmedi.

TERÖRİSTİN KUZENİ DANIŞMANIYMIŞ

Olayın ortaya çıkmasının ardından ortalarda gözükmeyen Güzel ile ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı. Güzel'in TBMM'de danışmanlığını yapan Kenan Canpolat'ın, terörist Volkan Bora'nın kuzeni olduğu öğrenildi.

SuperHaber yazarı Ceyhun Bozkurt'un edindiği bilgilere göre Canpolat'ın, 2015 yılında Habur’dan çıkış yaparak Irak’ın kuzeyine gittiği, sonra da Türkiye’ye giriş yaptığı tespit edildi.

REKLAM

ALMANYA'YA KAÇTI

Bozkurt, HDP'li Güzel'in makam şoförlüğünü de yapan Canpolat'ın, bu olayların ardından Almanya'ya kaçtığını ifade etti.

GÜNDEM HDP'li Semra Güzel savunmaya çıkamadı