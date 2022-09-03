Gündem HDPli Semra Güzelin yakalanmasından rahatsız olan CHP yine tehdit diline başvurdu
POLİTİKA

HDP'li Semra Güzel'in yakalanmasından rahatsız olan CHP yine tehdit diline başvurdu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun geçtiğimiz gün HDP'li Semra Güzel'in yakalandığını duyurmasının ardından CHP'den sesler yükselmeye başladı. PKK'lı teröristle samimi fotoğrafları ortaya çıkan Güzel'in yakalanmasından duyduğu rahatsızlığı gizlemeyen CHP İstanbul Milletvekili Cihangir İslam tehditler savurdu. Bakan Soylu'nun paylaşımını alıntılayan İslam, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik'ten yargılanacaksın. Allah'ın izniyle o günleri birlikte göreceğiz" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
HDPli Semra Güzelin yakalanmasından rahatsız olan CHP yine tehdit diline başvurdu
CHP İstanbul Milletvekili Cihangir İslam

PKK'lı teröristle samimi fotoğrafları çıkan HDP'li Semra Güzel, yurt dışına kaçarken MİT ve Emniyet'in ortak operasyonuyla yakalandı. Semra Güzel'in yakalandığını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Soylu şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Kılıçdaroğlu, Sana üzücü bir haberimiz var: HDPKK'lı Semra Güzel enselendi. Güzel, sahte pasaport ve A.G. isimli Göçmen Kaçakçısı ve örgüt propagandası yapan kişi ile Edirne'ye giderken MİT ve İstanbul Emniyeti'nin başarılı operasyonu ile yakalandı"

Soylu'nun bu açıklamasından rahatsız olan CHP İstanbul Milletvekili Cihangir İslam yaptığı paylaşımda tehdit diline başvurdu.

CHP'DEN SEMRA GÜZEL TEPKİSİ

Twitter hesabından Soylu'nun paylaşımını alıntılayan İslam, "Düşünün ki bu şahıs ülkenin iç güvenliğinden sorumlu. Fitnenin ve fücurun bayrak taşıyanı. Bizzat algı yönetiyor ve kışkırtıcılık yapıyor. Pespayelik her tarafından akıyor. 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik'ten yargılanacaksın. Allah'ın izniyle o günleri birlikte göreceğiz" ifadelerini kullandı.

HDP'li Semra Güzel İstanbul Emniyeti'ne böyle getirildi
OYNAT 00:36
HDP'li Semra Güzel İstanbul Emniyeti'ne böyle getirildi
Firari HDP'li milletvekili Semra Güzel yurt dışına kaçmak üzere Edirne'ye giderken Silivri'de bir dinlenme tesisinde MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Güzel ve beraberindeki iki şüpheli İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.


Tek atışta küle çeviriyor

Tek atışta küle çeviriyor

Tüm dünyaya meydan okudu​: Düşmanın korkulu rüyası.
Kuvvetli geliyor

Kuvvetli geliyor

​Meteoroloji 4 ili uyardı.
Erdoğan ve Putin telefonda görüştü

Erdoğan ve Putin telefonda görüştü

​Kremlin: İki lider görüşmede tahıl koridorunu ele aldı.

Evlat Nöbeti'nin 4. yılında Bakan Soylu Diyarbakır'da konuştu.

​Çalışmalar 6 yıl önce başlamıştı.

Tuzla kaplı fincanın içinden çıktı: Değerine paha biçilemiyor.

Yerli ve milli teknolojiyle geliştirildi.

​FETÖ'nün mağduriyet propagandası.

"İlk defa böyle bir şeyle karşılaştık."

​Kuvvetli yağışlara dikkat.

Datça açıklarında meydana geldi: Çevre illerden de hissedildi.

Paslı halde bulundu: Son hali milyonlarca kez izlendi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.