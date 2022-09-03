HDP'li Semra Güzel'in yakalanmasından rahatsız olan CHP yine tehdit diline başvurdu

PKK'lı teröristle samimi fotoğrafları çıkan HDP'li Semra Güzel, yurt dışına kaçarken MİT ve Emniyet'in ortak operasyonuyla yakalandı. Semra Güzel'in yakalandığını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Soylu şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Kılıçdaroğlu, Sana üzücü bir haberimiz var: HDPKK'lı Semra Güzel enselendi. Güzel, sahte pasaport ve A.G. isimli Göçmen Kaçakçısı ve örgüt propagandası yapan kişi ile Edirne'ye giderken MİT ve İstanbul Emniyeti'nin başarılı operasyonu ile yakalandı"

Soylu'nun bu açıklamasından rahatsız olan CHP İstanbul Milletvekili Cihangir İslam yaptığı paylaşımda tehdit diline başvurdu.

CHP'DEN SEMRA GÜZEL TEPKİSİ

Twitter hesabından Soylu'nun paylaşımını alıntılayan İslam, "Düşünün ki bu şahıs ülkenin iç güvenliğinden sorumlu. Fitnenin ve fücurun bayrak taşıyanı. Bizzat algı yönetiyor ve kışkırtıcılık yapıyor. Pespayelik her tarafından akıyor. 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik'ten yargılanacaksın. Allah'ın izniyle o günleri birlikte göreceğiz" ifadelerini kullandı.