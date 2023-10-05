HDP'li Sezai Temelli terör örgütü PKK'ya operasyon düzenleyen TSK'yı kınayıp teröristlere sahip çıktı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye'nin terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik sürdürdüğü sınır ötesi operasyonlarda kullandığı bir SİHA'yı Suriye'de düşürdüklerini açıkladı. Pentagon Sözcüsü Pat Ryder, yaşananlardan 'üzüntü' duyduklarını söyleyip, "Türkiye, en güçlü ve en değerli NATO müttefiklerimizden, bu nedenle bu olay üzücü." dedi. Skandala 'meşru müdafaa' kılıfı uyduran ABD kanadı, "ABD askerleri yaralanmadı, Türkiye’nin kasıtlı olarak ABD askerlerini hedef aldığına dair bir belirti yoktu." diyerek kendisiyle çelişti.