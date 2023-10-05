HDP'li Sezai Temelli, Türk ordusunun PKK'ya yönelik sınır ötesi operasyonundan rahatsız oldu.
Ankara'da, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen iki terörist, bombalı saldırı eyleminde bulundu. Yapılan araştırmalar ve DNA incelemesi sonucunda, teröristlerin, bölücü terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu tespit edildi.
İki teröristin, saldırıda kullandıkları aracı Kayseri'nin Develi ilçesinde bir veterineri öldürüp gasbettikleri öğrenildi.
"Irak Suriye'de PKK/YPG'ye ait yapılar meşru hedefimizdir"
Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye ve Irak'taki terör mevzilerini düzenlenen hava saldırılarıyla yerle bir etmeye başladı.
HDP'li Sezai Temelli terör örgütü PKK'ya operasyon düzenleyen TSK'yı kınayıp teröristlere sahip çıktı
HDP vekili Sezai Temelli, terör örgütü PKK'nın kanalına çıkıp Türk ordusunu hedef aldı. TSK'nın sivilleri öldürdüğü yalanını ortaya atan Temelli, PKK'ya yönelik operasyonları kınadı.