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HDP'li Sezai Temelli terör örgütü PKK'ya operasyon düzenleyen TSK'yı kınayıp teröristlere sahip çıktı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye ve Irak'ın kuzeyinde yer alan terör unsurlarına düzenlediği hava harekatı HDP vekili Sezai Temelli'yi rahatsız etti. Terör örgütü PKK'nın kanalına çıkan Temelli, TSK'nın sivilleri öldürdüğü yalanını ortaya atıp, operasyonu kınadı.

Hüseyin Berk
23:18 . 5/10/2023 Perşembe
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HDP'li Sezai Temelli, Türk ordusunun PKK'ya yönelik sınır ötesi operasyonundan rahatsız oldu.

HDP'li Sezai Temelli, Türk ordusunun PKK'ya yönelik sınır ötesi operasyonundan rahatsız oldu.

Ankara'da, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen iki terörist, bombalı saldırı eyleminde bulundu. Yapılan araştırmalar ve DNA incelemesi sonucunda, teröristlerin, bölücü terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu tespit edildi.

İki teröristin, saldırıda kullandıkları aracı Kayseri'nin Develi ilçesinde bir veterineri öldürüp gasbettikleri öğrenildi.

"Irak Suriye'de PKK/YPG'ye ait yapılar meşru hedefimizdir"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'daki terör saldırısının faili iki teröristin Suriye'den geldiğini belirterek,
"Özellikle Irak ve Suriye’de PKK/YPG'ye ait bütün altyapı, üstyapı tesisleri, enerji tesisleri bundan sonra güvenlik güçlerimizin, silahlı kuvvetlerimizin, istihbarat unsurlarımızın topyekün meşru hedefidir. Üçüncü tarafların PKK/YPG'li tesislerden ve şahıslardan uzak durmasını tavsiye ediyorum."
açıklamasında bulunmuştu.
Dışişleri Bakan Hakan Fidan, Ankara'yı hedef alan terör saldırısı girişimiyle ilgili
"İki teröristin Suriye'den geldiği tespit edildi. Irak Suriye'de PKK/YPG'ye ait yapılar meşru hedefimizdir.
" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye ve Irak'taki terör mevzilerini düzenlenen hava saldırılarıyla yerle bir etmeye başladı.



HDP'li Sezai Temelli terör örgütü PKK'ya operasyon düzenleyen TSK'yı kınayıp teröristlere sahip çıktı

HDP vekili Sezai Temelli, terör örgütü PKK'nın kanalına çıkıp Türk ordusunu hedef aldı. TSK'nın sivilleri öldürdüğü yalanını ortaya atan Temelli, PKK'ya yönelik operasyonları kınadı.

"Savaştan beslenen bir zihniyet her türlü saldırıyı ısrarlı bir şekilde sürdürüyor"
diyen HDP vekili,
"Olan Kürt halkına, Kürt çocuklarına oluyor çünkü hedef Irak ve Suriye Kürdistan'ıdır.
" diye konuştu.


#Sezai Temelli
#TSK
#Suriye
#Irak
#PKK
#HDP
#Operasyon
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