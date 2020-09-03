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Gündem Nitelikli cinsel saldırı ile suçlanan HDPli Tuma Çelikin dokunulmazlık dosyasında flaş gelişme
POLİTİKA

HDP'li Tuma Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılması raporu Karma Komisyon'da

Nitelikli cinsel saldırı ile suçlanan HDP'li Tuma Çelik'in dokunulmazlık dosyasında flaş gelişme

TBMM Hazırlık Komisyonu HDP'li Tuma Çelik hakkındaki 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan dokunulmazlığının kaldırılması yönündeki raporunu tamamlayarak Adalet Anayasa Karma Komisyonu'na sundu. Geçtiğimiz yıl seçim çalışmaları döneminde Mardin'de bir kadına cinsel saldırıda bulunan Çelik'in olayın ardından kadını tehdit ettiği de ortaya çıkmıştı.

Haber Merkezi DHA
Tuma Çelik
Tuma Çelik

TBMM Adalet ve Anayasa Karma Komisyonu üyelerinden oluşan 1'inci Hazırlık Komisyonu, seçim çalışmaları sırasında D.K. adlı kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılarak, fezleke hazırlanan ve HDP'den ihraç edilen bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik ile ilgili dokunulmazlığının kaldırılmasıraporunu tamamladı. Komisyon Başkanı AK Parti Milletvekili Ali Özkaya, raporu imzalayarak, TBMM Adalet Anayasa Karma Komisyonu'na sundu.

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'BUNDAN SONRASI KARMA KOMİSYON VE GENEL KURULDA'

  • Komisyon Başkanı Ali Özkaya, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, raporu tamamlayıp, bugün Karma Komisyon'a teslim ettiklerini söyleyerek, "Hayırlı, uğurlu olsun. Bundan sonrası Karma Komisyon ve Genel Kurul'un takdirindedir. Karma Komisyon ve Genel Kurul ne karar verirse onun sonucunu hep beraber göreceğiz" dedi.

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Bundan sonraki süreci de anlatan Özkaya, "Bugünden itibaren iç tüzük gereği Karma Komisyon'un 1 aylık süresi var. 1 Ekim itibarıyla TBMM açılacak. Orada Karma Komisyon Başkanı Bekir Bozdağ bey, ilgili milletvekiline savunma için süre verecektir bu süreçte. Yazılı veya takdir ederse sözlü. Bu 1 aylık sürenin sonunda Karma Komisyon toplanır, savunma alınır ve tahmin ediyorum o anda karar da verilir" diye konuştu.

'VİCDANİ KARARIMIZ, DOKUNULMAZLIĞIN KALDIRILMASI'

AK Partili Özkaya, Hazırlık Komisyonu'nun kararının, dokunulmazlığın kaldırılması yönünde olduğunu da hatırlatarak, şöyle konuştu:

"HDP'li üyenin gerekçe ile ilgili ek görüşü vardı. İlgili mağdurenin dinlenmemesi yönünde beyanı olmuştu. Ancak biz dokunulmazlığın, milletvekilinin şahsından önce TBMM'nin manevi şahsiyetine verilmiş olduğunu ve burada milletvekillerinin haksız suçlamalarla muhatap olmamasını dikkate alarak dinlemenin doğru bir yöntem olduğuna karar verdik, dinledik ve vicdani kararımız mevcut dosyadaki bilgilere göre dokunulmazlığının kaldırılması gerektiğini, TBMM'nin saygınlığının korunması için bütün milletvekillerine düşen davranışlara herkesin uymasını, bu davranışlara aykırı davrananlarla ilgili de dokunulmazlığın kaldırılması ve bağımsız yargının süreci yönetmesini uygun gördük. Bundan sonra bizimle ilgili süreç bitmiş oldu."

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