HDP'li Ufuk Uras 'kayışları kopmuş' diyerek tepki gösterdi: Zoom toplantısını yönetemeyenler ülke yönetimine talip

HDP'li Ufuk Uras, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gizli 'değişim' toplantısını eleştirdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifasını isteyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP kurmaylarının online olarak gerçekleştirdikleri toplantının sosyal medyaya sızması CHP'yi karıştırdı.
CHP Sözcüsü Faik Öztrak bu toplantının parti hiyerarşisine aykırı olduğunu ve bunu etik bulmadıklarını söyledi. Toplantıya katılan CHP'liler ise bunun doğal bir şey olduğunu ve toplantıların devam edeceğini belirtti.
Söz konusu olayla ilgili muhalefette kazan kaynamaya devam ederken, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi’nin kurucularından olan HDP’li siyasetçi Ufuk Uras'tan da bir açıklama geldi.