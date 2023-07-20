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HDP'li Ufuk Uras 'kayışları kopmuş' diyerek tepki gösterdi: Zoom toplantısını yönetemeyenler ülke yönetimine talip

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi’nin kurucularından olan HDP’li siyasetçi Ufuk Uras, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP'li kurmayların yaptığı gizli toplantıyı sert sözlerle eleştirdi. "Bir Zoom toplantısını yönetemeyip, yüzlerine gözlerine bulaştıranlar, partinin ve ülkenin yönetimine talipler." diyen Uras, "Duygusal kopuşu önleyeceklermiş, kayış kopmuş haberleri yok" ifadelerini kullandı.

13:10 . 20/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
HDP'li Ufuk Uras, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gizli 'değişim' toplantısını eleştirdi.

HDP'li Ufuk Uras, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gizli 'değişim' toplantısını eleştirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifasını isteyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP kurmaylarının online olarak gerçekleştirdikleri toplantının sosyal medyaya sızması CHP'yi karıştırdı.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak bu toplantının parti hiyerarşisine aykırı olduğunu ve bunu etik bulmadıklarını söyledi. Toplantıya katılan CHP'liler ise bunun doğal bir şey olduğunu ve toplantıların devam edeceğini belirtti.

Söz konusu olayla ilgili muhalefette kazan kaynamaya devam ederken, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi’nin kurucularından olan HDP’li siyasetçi Ufuk Uras'tan da bir açıklama geldi.

'Zoom toplantısını yönetemeyenler ülkenin yönetimine talipler'

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Uras,
"Bir Zoom toplantısını yönetemeyip, yüzlerine gözlerine bulaştıranlar, partinin ve ülkenin yönetimine talipler."
dedi.

'Kayış kopmuş haberleri yok'

Uras,
"Duygusal kopuşu önleyeceklermiş, kayış kopmuş haberleri yok"
ifadelerini kullandı.


#HDP
#CHP
#Ufuk Uras
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Ekrem İmamoğlu
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