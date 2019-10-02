Gündem HDPli vekil Özelden millet ittifakı açıklaması Bize Neden İyi Partiyle bir araya geliyorsunuz diyorlar Önce iktidarı durduralım sonra Maraşın Çorumun hesabını soracağız
POLİTİKA

HDP’li vekil Özel’den ‘millet ittifakı’ açıklaması: Bize ‘Neden İyi Parti’yle bir araya geliyorsunuz’ diyorlar. Önce iktidarı durduralım sonra Maraş’ın Çorum’un hesabını soracağız

İyi Parti ve CHP arasında ‘ittifak’ rahatsızlığına neden olan HDP’den ilginç bir açıklama geldi. HDP İstanbul Milletvekili Zeynel Özen, “İyi Parti ve Saadet ile neden bir araya geliyorsunuz?” tepkileriyle karşılaştıklarını belirterek “Biz Çorum’u Maraş’ı Sivas’ı unutmadık. Elbette onların hesabını soracağız. Ama önceliğimiz iktidarı durdurmak” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Zeynel Özen, 1957 Kahramanmaraş'ta doğdu. İsveç’te Alevi Birlikleri Federasyonu kuruluşunda bulunan Özen aynı zamanda Yol TV’nin de kurucuları arasında yer aldı. Günümüzde HDP İstanbul Milletvekili olarak TBMM’de görev almaktadır.
Zeynel Özen, 1957 Kahramanmaraş'ta doğdu. İsveç’te Alevi Birlikleri Federasyonu kuruluşunda bulunan Özen aynı zamanda Yol TV’nin de kurucuları arasında yer aldı. Günümüzde HDP İstanbul Milletvekili olarak TBMM’de görev almaktadır.

HDP Meclis Başkanvekili Mithat Sancar ve İstanbul Milletvekili Zeynel Özen ve beraberlerindeki heyet, Küçükçekmece’de bazı STK temsilcileriyle bir araya geldi.

Burada sıcak politik gündeme dair hem HDP’li Sancar hem de HDP’li Özen açıklamalarda bulundu.

HDP İstanbul Milletvekili Zeynel Özen, parti tabanından kendilerine yöneltilen eleştirilere değindi.

Parti tabanımız rahatsız. Neden İyi Parti ve Saadet Partisi'yle bir aradasınız diyorlar. Biz Maraş'ı Çorum'u Sivas'ı unutmadık. Elbette hesabını soracağız.

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İyi Parti ve Saadet Partisi’nin iktidar karşısında sınıfta kaldığını belirten Özen şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi dostlarımız bize 'Neden İyi Parti ve Saadet Partisi ile bir araya gelmek istiyorsunuz' diye eleştirilerde bulunabilir. Haklıdır eleştirileri ancak, şu an tek amacımız iktidara karşı ortak durmaktır. Biz bu ülkede Maraş'ı, Çorum'u, Sivas'ı unutmadık. Elbette onların hesabını soracağız. Ama diyoruz ki en azından bu iktidara karşı gelin " dedi

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