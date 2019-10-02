HDP’li vekil Özel’den ‘millet ittifakı’ açıklaması: Bize ‘Neden İyi Parti’yle bir araya geliyorsunuz’ diyorlar. Önce iktidarı durduralım sonra Maraş’ın Çorum’un hesabını soracağız

HDP Meclis Başkanvekili Mithat Sancar ve İstanbul Milletvekili Zeynel Özen ve beraberlerindeki heyet, Küçükçekmece’de bazı STK temsilcileriyle bir araya geldi.

Burada sıcak politik gündeme dair hem HDP’li Sancar hem de HDP’li Özen açıklamalarda bulundu.

HDP İstanbul Milletvekili Zeynel Özen, parti tabanından kendilerine yöneltilen eleştirilere değindi.

Parti tabanımız rahatsız. Neden İyi Parti ve Saadet Partisi'yle bir aradasınız diyorlar. Biz Maraş'ı Çorum'u Sivas'ı unutmadık. Elbette hesabını soracağız.

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İyi Parti ve Saadet Partisi’nin iktidar karşısında sınıfta kaldığını belirten Özen şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi dostlarımız bize 'Neden İyi Parti ve Saadet Partisi ile bir araya gelmek istiyorsunuz' diye eleştirilerde bulunabilir. Haklıdır eleştirileri ancak, şu an tek amacımız iktidara karşı ortak durmaktır. Biz bu ülkede Maraş'ı, Çorum'u, Sivas'ı unutmadık. Elbette onların hesabını soracağız. Ama diyoruz ki en azından bu iktidara karşı gelin " dedi