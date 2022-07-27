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ANKARA

HDP’liler saldırgan vekil Salihe Aydeniz'i savundu

Polise saldıran Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz’in dokunulmazlığının kaldırılması için hazırlanan rapor dün Meclis Anayasa-Adalet Komisyonu’nda görüşüldü.

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Uğur Duyan Yeni Şafak
HDP’liler saldırgan vekil Salihe Aydenizi savundu
Salihe Aydeniz’in dokunulmazlığının kaldırılması için hazırlanan rapor dün Meclis Anayasa-Adalet Komisyonu’nda görüşüldü.

Polise saldıran Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz’in dokunulmazlığının kaldırılması için hazırlanan rapor dün Meclis Anayasa-Adalet Komisyonu’nda görüşüldü. Daha önce Hazırlık Komisyonu’nda sözlü savunmasını veren Aydeniz, dünkü komisyon toplantısına katılmadı.

MHP ve HDP’li vekiller arasında gerilimin de yaşandığı komisyonda Aydeniz’in savunmasını HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş ile Batman milletvekilleri Ayşe Acar Başaran, Mehmet Rüştü Tiryaki, Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir, Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oluç ve İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm yaptı.

Salihe Aydeniz
Salihe Aydeniz

Komisyon, Aydeniz hakkında kamu görevlilerine görevlerini yaptırmamak için direnme ile fiziki ve sözlü şiddette bulunma iddialarını içeren 5 ayrı dokunulmazlık dosyasını görüştü. Karma Komisyon’un bir ay içinde Hazırlık Komisyonu raporunu ve eklerini görüşerek sonuçlandırmasının ardından Aydeniz’le ilgili son karar Meclis Genel Kurulu’nda verilecek. Açık oylamayla yapılacak Genel Kurul’da karar yeter sayısı olan 151 oy, dokunulmazlığın kaldırılması için yeterli oluyor.

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