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POLİTİKA

HDP'lilere vatandaş tepkisi: Burada PKK eylemi olmayacak!

Gaziantep'de Şehitler Abidesi önünde, terör soruşturması kapsamında görevden alınan HDP'li belediye başkanlarıyla ilgili protesto düzenlemek isteyen gruba vatandaş tepki gösterdi.

Haber Merkezi DHA
HDP'lilere vatandaş tepkisi
HDP'lilere vatandaş tepkisi

Gaziantep’te HDP Millekvekili Mahmut Toğrul ve bir grup partili Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediye başkanlarının terör soruşturmaları kapsamında görevden alınmasını protesto etmek için Şehitler Abidesi'nin de bulunduğu Yeşilsu Parkı'nda bir araya geldi. Polis ekipleri, meydanda toplanarak oturma eylemi ve basın açıklaması yapmak isteyen gruba eylemin kanunsuz olduğunu belirterek, dağılmalarını söyledi.

"PKK'lıların burada yeri yok"

Polisin ikazına uymayan partililer, daha sonra çevik kuvvet ekipleri tarafından çembere alındı.
Bu sırada oradan geçen bir kişi ise, Şehitler Abidesi'nin önünde bu tür eylemlerin yapılmaması gerektiğini söyleyerek, ”Şehitler abidesinin önünde PKK eylemi olmayacak. PKK’lıların burada yeri yok. Bunların şehitler abidesinin önünde ne işi var” diyerek tepki gösterdi.

Adı öğrenilemeyen kişi daha sonra polis ekipleri tarafından bölgeden uzaklaştırıldı. Öte yandan aralarında HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul’unda bulunduğu grup basın açıklaması yaparak dağıldı.

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