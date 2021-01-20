HDP’nin Afrin’in PKK işgalinden temizlenmesinin üçüncü yılında da hazımsızlığı sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusunun (SMO), Suriye'nin kuzeybatısında Hatay ilinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Afrin'in, terör örgütü PKK/YPG işgalinden kurtarılması için başlattığı harekatın üstünden 3 yıl geçti.zorlu arazi ve kış şartlarında yıllardır Afrin'e bomba tuzaklayan 8 ila 10 bin teröriste karşı kararlılıkla yürütüldü.
- Sivillerin zarar görmemesi için TSK ve SMO, her türlü dikkat ve hassasiyeti gösterirken, terör örgütü işgal ettiği bölgelerde sivilleri kalkan yaparak harekatı engellemeye çalıştı.
Afrin ilçe merkezinin terörden temizlenmesiyle operasyon tamamlanıp binlerce terörist ölürken, 6 belde merkezi, 282 köy, 6 köy altı yerleşim, stratejik 23 dağ ve tepe, 1 baraj, 50 stratejik nokta TSK ve SMO'nun kontrolüne girdi.
Bu yıl da bildiriyle kınadılar
Türkiye'nin yardımıyla Afrin, bölge halkı için yaşanılacak yeni bir yerleşim birimine dönüşürken, HDP Afrin'de ölen YPG'li ve PKK'lı teröristlerinin acısını yaşamaya devam ediyor. HDP bugün yayınladığı "Afrin’i işgal edenler 3 yıldır halkların yaşamını ve geleceğini talan ediyor" başlıklı genelgesiyle Türkiye'nin teröristleri temizlemek için başlattığı 3 yıl önceki harekatı bir kez daha kınadı.
PTT ve üniversitelerle Türkiye'ye bağlanıyorlar
Bildiride, Kürtlerin PTT ve üniversitelerle Türkiye'ye bağlandığı belirtilerek, "Afrin başta olmak üzere Suriye’deki Kürt kentlerini işgal ettikten sonra Türkiye’den kaymakamların atanması, kentlerin idari olarak Türkiye’ye bağlanması, PTT ve üniversite gibi devlete bağlı kurumların bu bölgelerde açılarak ilhak planını kalıcılaştırmayı amaçlamaktadır. " ifadelerine yer verildi.
Afrin’i işgal edenler 3 yıldır halkların yaşamını ve geleceğini talan ediyor
Merkez Yürütme Kurulumuzun açıklaması:https://t.co/Kv9Af6lA5h
Afrin’i işgal edenler 3 yıldır halkların yaşamını ve geleceğini talan ediyor
Sağlık ve eğitime büyük destek
Türkiye'nin bölgede eğitim ve sağlık alanlarına ciddi desteği olduğu biliniyor. Operasyonun başarıyla hedefine ulaşmasının ardından Afrin'de 100 yataklı ve 13 branşta hizmet veren bir hastane, Türkiye'nin desteğiyle yeniden hizmete açıldı. Merkezde yer alan 5 hastanenin yanı sıra beldelerde 6 sağlık merkezi de bölge halkına ücretsiz tedavi imkanı sağlıyor. Okullarda, YPG/PKK'nın dayattığı eğitim sistemine son verilerek muhaliflerin geçici hükümetinin belirlediği müfredata uygun eğitime geçildi.
135 cami ibadete açıldı
İlçe merkezinde Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle açılan Gaziantep Üniversitesi Afrin Eğitim Fakültesi, Kültür Merkezi ve Spor Kompleksinin yanı sıra Afrin ilçe merkezi ve çevre beldelerde toplam 263 okulda yaklaşık 65 bin öğrenci eğitim hayatını sürdürüyor. Öte yandan ilçede geçen sürede 135 cami onarılarak ibadete açıldı.