Gündem HDPnin Afrinin PKK işgalinden temizlenmesinin üçüncü yılında da hazımsızlığı sürüyor
POLİTİKA

HDP’nin Afrin’in PKK işgalinden temizlenmesinin üçüncü yılında da hazımsızlığı sürüyor

Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin'de terör örgütü PKK/YPG'nin varlığını sona erdirmek ve hudutların güvenliğini sağlamak için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nın üzerinden 3 yıl geçti. Terör örgütü PKK'nin siyasi ayağı olan HDP'nin Afrin'in teröristlerden temizlenmesinin hazımsızlığı sürüyor. HDP, bugün yayınladığı "Afrin’i işgal edenler 3 yıldır halkların yaşamını ve geleceğini talan ediyor" başlıklı genelgeyle harekatı bir kez daha kınadı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusunun (SMO), Suriye'nin kuzeybatısında Hatay ilinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Afrin'in, terör örgütü PKK/YPG işgalinden kurtarılması için başlattığı harekatın üstünden 3 yıl geçti.zorlu arazi ve kış şartlarında yıllardır Afrin'e bomba tuzaklayan 8 ila 10 bin teröriste karşı kararlılıkla yürütüldü.

  • Sivillerin zarar görmemesi için TSK ve SMO, her türlü dikkat ve hassasiyeti gösterirken, terör örgütü işgal ettiği bölgelerde sivilleri kalkan yaparak harekatı engellemeye çalıştı.

Afrin'e karşı çıkan HDP'liler tutuklandı
GÜNDEM
Afrin'e karşı çıkan HDP'liler tutuklandı

Afrin ilçe merkezinin terörden temizlenmesiyle operasyon tamamlanıp binlerce terörist ölürken, 6 belde merkezi, 282 köy, 6 köy altı yerleşim, stratejik 23 dağ ve tepe, 1 baraj, 50 stratejik nokta TSK ve SMO'nun kontrolüne girdi.

HDP İlçe Başkanlığı önündeki Afrin harekatı aleyhine pankarta 2 gözaltı
GÜNDEM
HDP İlçe Başkanlığı önündeki Afrin harekatı aleyhine pankarta 2 gözaltı

Bu yıl da bildiriyle kınadılar

Türkiye'nin yardımıyla Afrin, bölge halkı için yaşanılacak yeni bir yerleşim birimine dönüşürken, HDP Afrin'de ölen YPG'li ve PKK'lı teröristlerinin acısını yaşamaya devam ediyor. HDP bugün yayınladığı "Afrin’i işgal edenler 3 yıldır halkların yaşamını ve geleceğini talan ediyor" başlıklı genelgesiyle Türkiye'nin teröristleri temizlemek için başlattığı 3 yıl önceki harekatı bir kez daha kınadı.

PTT ve üniversitelerle Türkiye'ye bağlanıyorlar

Bildiride, Kürtlerin PTT ve üniversitelerle Türkiye'ye bağlandığı belirtilerek, "Afrin başta olmak üzere Suriye’deki Kürt kentlerini işgal ettikten sonra Türkiye’den kaymakamların atanması, kentlerin idari olarak Türkiye’ye bağlanması, PTT ve üniversite gibi devlete bağlı kurumların bu bölgelerde açılarak ilhak planını kalıcılaştırmayı amaçlamaktadır. " ifadelerine yer verildi.

Sağlık ve eğitime büyük destek

Türkiye'nin bölgede eğitim ve sağlık alanlarına ciddi desteği olduğu biliniyor. Operasyonun başarıyla hedefine ulaşmasının ardından Afrin'de 100 yataklı ve 13 branşta hizmet veren bir hastane, Türkiye'nin desteğiyle yeniden hizmete açıldı. Merkezde yer alan 5 hastanenin yanı sıra beldelerde 6 sağlık merkezi de bölge halkına ücretsiz tedavi imkanı sağlıyor. Okullarda, YPG/PKK'nın dayattığı eğitim sistemine son verilerek muhaliflerin geçici hükümetinin belirlediği müfredata uygun eğitime geçildi.

Milli Savunma Bakanlığından Zeytin Dalı Harekâtı'nın 3'üncü yılına özel video
OYNAT 02:30
Milli Savunma Bakanlığından Zeytin Dalı Harekâtı'nın 3'üncü yılına özel video
Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekatı'nın 3'üncü yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya üzerinden, 'Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin ülkemizin güneyinde oluşturulmak istenen terör koridorunu parçalamak için gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı'nın 3'üncü yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize sağlıklı ve mutlu uzun ömürler diliyoruz' notuyla bir video paylaştı.

Görüntülerde, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bugüne Türkiye'nin desteğiyle terörden temizlenen bölgelerdeki gelişmeler anlatıldı.


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135 cami ibadete açıldı

İlçe merkezinde Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle açılan Gaziantep Üniversitesi Afrin Eğitim Fakültesi, Kültür Merkezi ve Spor Kompleksinin yanı sıra Afrin ilçe merkezi ve çevre beldelerde toplam 263 okulda yaklaşık 65 bin öğrenci eğitim hayatını sürdürüyor. Öte yandan ilçede geçen sürede 135 cami onarılarak ibadete açıldı.

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