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HDP'nin davetine CHP'den olumlu yanıt: Görüşmemiz olasıdır

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, adaylık ilanı sonrası Kılıçdaroğlu'nu görüşmeye davet eden HDP'ye olumlu yanıt verdi. Katıldığı canlı yayında açıklamada bulunan Özel, "HDP'yi bu kampanya süreci başlamadan ya da kampanya sürecinde bir ziyaret etmek olasıdır." dedi.

00:54 . 7/03/2023 Salı
Yeni Şafak
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel.

Altılı Masa, cumhurbaşkanı adayının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu ilan etti. Adaylık ilanı sonrası HDP'den art arda açıklamalar geldi.

HDP' Eş Başkanı Mithat Sancar katıldığı programda adaylığı ilan edilen Kılıçdaroğlu'na ittifak çağrısında bulundu. Sancar, "Aday çıkarma konusunu henüz tamamlamış değiliz istişarelerimiz devam ediyor. Kılıçdaroğlu HDP ve ittifak güçlerimizle görüşmeli." dedi.

Terör soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunan HDP'nin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, da Kılıçdaroğlu'nu tebrik ederek "Kendisini HDP’ye de bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

CHP'den olumlu yanıt

HaberTürk TV canlı yayınına telefonla bağlanan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, HDP'ye olumlu yanıt verdi.

Özel,
"Mithat Sancar'ın tebrikine teşekkür ediyoruz bu çok kıymetli. Bir cumhurbaşkanı adayı tüm siyasi partileri ziyaret edebilir. Tüm siyasi partileri ziyaretle yükümlüdür. Seçim güvenliği için çıktığımız yolda da HDP'yi ziyaret ettik. HDP'yi bu kampanya süreci başlamadan ya da kampanya sürecinde bir ziyaret etmek olasıdır"
diye konuştu.


#Özgür Özel
#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
#HDP
#Selahattin Demirtaş
41 dakika önce
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HDP'nin davetine CHP'den olumlu yanıt: Görüşmemiz olasıdır
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