HDP'nin davetine CHP'den olumlu yanıt: Görüşmemiz olasıdır

"Mithat Sancar'ın tebrikine teşekkür ediyoruz bu çok kıymetli. Bir cumhurbaşkanı adayı tüm siyasi partileri ziyaret edebilir. Tüm siyasi partileri ziyaretle yükümlüdür. Seçim güvenliği için çıktığımız yolda da HDP'yi ziyaret ettik. HDP'yi bu kampanya süreci başlamadan ya da kampanya sürecinde bir ziyaret etmek olasıdır"