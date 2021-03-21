HDP'nin düzenlediği Nevruz kutlamasında terör sloganı atan 3 kişiye gözaltı

Ekipler, kutlamaları drone ile canlı takip etti.

HDP Şanlıurfa İl Teşkilatı tarafından düzenlenen nevruz kutlaması Paşabağı Mahallesi'nde 11 Nisan Stadyumu’ndaki boş alanda yapıldı.

Polis çevrede yoğun güvenlik önlemi alırken kutlamaya katılanlar, oluşturulan güvenlik noktasında üst araması yapılıp, HES kodları sorgulanarak alana alındı.

Kutlamalara HDP'li Ömer Öcalan ve Ayşe Sürücü ile diğer HDP'li yöneticiler de katıldı. Polis ekipleri kameralarla alana gelenleri kayıt altına alınırken, drone ile de kutlamalar canlı takip edildi.

Kalabalık, davul zurna eşliğinde halay çekerek nevruzu kutladı. Kutlamalar sırasında yasa dışı slogan attıkları belirtilen 3 kişi gözaltına alındı.

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