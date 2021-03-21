Gündem HDPnin düzenlediği Nevruz kutlamasında terör sloganı atan 3 kişiye gözaltı
ŞANLIURFA

HDP'nin düzenlediği Nevruz kutlamasında terör sloganı atan 3 kişiye gözaltı

Şanlıurfa'da, HDP il teşkilatı tarafından düzenlenen nevruz kutlamasında yasa dışı slogan attıkları belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi DHA
Ekipler, kutlamaları drone ile canlı takip etti.
Ekipler, kutlamaları drone ile canlı takip etti.

HDP Şanlıurfa İl Teşkilatı tarafından düzenlenen nevruz kutlaması Paşabağı Mahallesi'nde 11 Nisan Stadyumu’ndaki boş alanda yapıldı.

Polis çevrede yoğun güvenlik önlemi alırken kutlamaya katılanlar, oluşturulan güvenlik noktasında üst araması yapılıp, HES kodları sorgulanarak alana alındı.

Kutlamalara HDP'li Ömer Öcalan ve Ayşe Sürücü ile diğer HDP'li yöneticiler de katıldı. Polis ekipleri kameralarla alana gelenleri kayıt altına alınırken, drone ile de kutlamalar canlı takip edildi.

Kalabalık, davul zurna eşliğinde halay çekerek nevruzu kutladı. Kutlamalar sırasında yasa dışı slogan attıkları belirtilen 3 kişi gözaltına alındı.

HDP'li Gergerlioğlu serbest bırakıldı
GÜNDEM
HDP'li Gergerlioğlu serbest bırakıldı

HDP'nin Nevruz organizasyonunda terörist elebaşı Öcalan posterleri ve PKK paçavrası açıldı
GÜNDEM
HDP'nin Nevruz organizasyonunda terörist elebaşı Öcalan posterleri ve PKK paçavrası açıldı

Komandolarımıza ateş açan 20 terörist öldürüldü
DÜNYA
Komandolarımıza ateş açan 20 terörist öldürüldü
Abone Ol Google News
Bu kez mutluluğu yakaladı

Bu kez mutluluğu yakaladı

​2015'te herkes onu konuşmuştu.
Kan donduran olay

Kan donduran olay

​Antalya'da kafası bedeninden ayrılmış erkek cesedi bulundu.
Londra’dan Türkiyeye kur operasyonu tehdidi: “Çirkin bir tepki olacak”

​Merkez Bankası'nın yeni başkanı Kavcıoğlu açıklama yaptı.
Bitmeyen savaş

Bitmeyen savaş

​Uyuşturu çeteleri ülkedeki en büyük güç haline geldi.

​İstanbul'un bu mahallesinde yalnızca 15 kişi ikamet ediyor.

Bu arabayı 3 ayda yaptı

Bu arabayı 3 ayda yaptı

​'Bir sonraki hedefim 4x4 araç yapmak'

İmdat boğulacağız burada

İmdat boğulacağız burada

​Antalya'da korkutan yangın: Terasa çıkıp yardım istediler.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.