HDP'nin "Gizli kapaklı ittifak yok" çıkışı sonrası Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama: Demirtaş'ın içeride olması vicdanları kanatıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Anayasa Mahkemesi'nin Selahattin Demirtaş "hak ihlali" kararlarını hatırlattı.

AA CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, pandemi önlemleri kapsamında maske taktı.

Kılıçdaroğlu özetle şu ifadeleri kullandı:

"Yargıdan, yargıçtan zaman zaman şikayet ediyoruz ama elbette ki Türkiye Cumhuriyeti'nde görev yapan saygın hakimler, savcılar var.

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Toplum vicdanı kanar

Demirtaş'ı işaret eden Kılıçdaroğlu, "Düşüncelerini beğenirsiniz beğenmezsiniz, katılırsınız katılmazsınız o ayrı bir şey, ama bir insanı haksız hukuksuz yere hapse atarsanız, tahliye kararlarını uygulamamak için elli dereden su getirip tekrar hapse atarsanız, toplumun vicdanı kanar.

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Yazıktır günahtır, adalete, insanlığa bu kadar zulmetmeyin. Bir kişi hapis yattıysa yattı, cezasını çektiyse çekti, tahliye kararı alındıysa uygulayacaksınız.

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Hangi gerekçeyle uygulamıyorsunuz? 'AİHM kararlarını da uygulamam.' diyor" diye konuştu.

OYNAT 02:55 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Neden içeride" sorusunu yönelttiği Demirtaş'ın yargılandığı dosyalar HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş:

-142 yılla yargılanıyor

-Hakkında 5 ayrı ilde 12 dosya açılmış durumda

-Birçok davadan hapis cezasına çarptırıldı

-Yasin Börü'nün katledildiği 6-7 Ekim olayları gibi dosyalarda, ismi ilk sıralarda BiP'te paylaş

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