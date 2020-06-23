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Gündem HDPnin "Gizli kapaklı ittifak yok" çıkışı sonrası Kılıçdaroğlundan yeni açıklama Demirtaşın içeride olması vicdanları kanatıyor
POLİTİKA

HDP'nin "Gizli kapaklı ittifak yok" çıkışı sonrası Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama: Demirtaş'ın içeride olması vicdanları kanatıyor

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, HDP kanadından yapılan "Artık gizli kapaklı ittifak yok" çıkışının ardından eski eş başkan Demirtaş hakkındaki söylemlerini sıklaştırdı. Kılıçdaroğlu grup toplantısında, "Demirtaş neden içeride? Bu durum vicdanları kanatıyor" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
​CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu.
​CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Anayasa Mahkemesi'nin Selahattin Demirtaş "hak ihlali" kararlarını hatırlattı.

AA
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, pandemi önlemleri kapsamında maske taktı.

Kılıçdaroğlu özetle şu ifadeleri kullandı:

"Yargıdan, yargıçtan zaman zaman şikayet ediyoruz ama elbette ki Türkiye Cumhuriyeti'nde görev yapan saygın hakimler, savcılar var.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan ittifak açıklaması: Artık kapalı kapılar ardında ittifak yok
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HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan ittifak açıklaması: Artık kapalı kapılar ardında ittifak yok

Kılıçdaroğlu HDP'nin ittifak restini yumuşatma peşinde: HDP'li Güven ve Farisoğulları'na yapılan hukuksuzluktur
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Kılıçdaroğlu HDP'nin ittifak restini yumuşatma peşinde: HDP'li Güven ve Farisoğulları'na yapılan hukuksuzluktur

Toplum vicdanı kanar

Demirtaş'ı işaret eden Kılıçdaroğlu, "Düşüncelerini beğenirsiniz beğenmezsiniz, katılırsınız katılmazsınız o ayrı bir şey, ama bir insanı haksız hukuksuz yere hapse atarsanız, tahliye kararlarını uygulamamak için elli dereden su getirip tekrar hapse atarsanız, toplumun vicdanı kanar.

İttifak'ta kriz büyüyor Akşener'in 'PKK uzantısı' dediği HDP'den cevap: İktidarın gizli müttefikisiniz
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İttifak'ta kriz büyüyor Akşener'in 'PKK uzantısı' dediği HDP'den cevap: İktidarın gizli müttefikisiniz

Yazıktır günahtır, adalete, insanlığa bu kadar zulmetmeyin. Bir kişi hapis yattıysa yattı, cezasını çektiyse çekti, tahliye kararı alındıysa uygulayacaksınız.

Kılıçdaroğlu'ndan 'HDP Millet İttifakı üyesidir' itirafı: İYİ Parti ve HDP kriziyle ittifaka zarar vermek istiyorlar
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Kılıçdaroğlu'ndan 'HDP Millet İttifakı üyesidir' itirafı: İYİ Parti ve HDP kriziyle ittifaka zarar vermek istiyorlar

Hangi gerekçeyle uygulamıyorsunuz? 'AİHM kararlarını da uygulamam.' diyor" diye konuştu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun
OYNAT 02:55
CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Neden içeride" sorusunu yönelttiği Demirtaş'ın yargılandığı dosyalar
HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş:
-142 yılla yargılanıyor
-Hakkında 5 ayrı ilde 12 dosya açılmış durumda
-Birçok davadan hapis cezasına çarptırıldı
-Yasin Börü'nün katledildiği 6-7 Ekim olayları gibi dosyalarda, ismi ilk sıralarda


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