HDP’nin İstanbul’da miting yapmasını istemeyen CHP’liler yalvardı: Lütfen iptal edin

14 Mayıs seçimlerinde Yedili Masa'ya oturarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı alan HDP'nin bu kararı kapalı oturumunda aldığı, şart olarak ise bakanlık ile özerklik istediği ortaya çıktı. Bu süreçte Kandil'deki terör örgütü elebaşları Kılıçdaroğlu'na destek mesajları verirken, Kılıçdaroğlu ise Meclis'te HDP ile görüşüp destek istedi. Terör örgütünün uzantısı da kapalı kapılar ardında yapılan toplantının ardından 28 Nisan'da Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayına desteğini açıkladı. Destek şartları arasında HDP'den iki ismin bakan yapılması, Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ gibi tutuklu HDP'lilerin serbest kalması, Doğu'da özerklik ve İstanbul'da belirli bölgelerde kanton ilan edilmesi gibi maddeler yer alıyor.