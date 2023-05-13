HDP’nin İstanbul’da miting yapmasını istemeyen CHP’liler yalvardı: Lütfen iptal edin

HDP’nin Yenikapı’da miting yapmasını istemeyen CHP’liler tweet bombardımanına tuttu
Yedili masanın koalisyon ortağı HDP, seçimlere saatler kala dikkat çeken bir miting düzenledi. İstanbul Yenikapı’da miting düzenleyeceğini duyuran HDP’yi CHP’liler sosyal medyada bombardımana tuttu.
CHP’liler Kılıçdaroğlu’nun engel olmasını istedi
HDP’nin Yenikapı mitingine engel olmak isteyen CHP’lilerin tepkisi gündem oldu. Seçime saatler kala CHP’lileri korkutan mitingin adresi olarak Yenikapı’yı seçen HDP’nin Twitter sayfası CHP’li sosyal medya kullanıcılarının tweetleri ile doldu. CHP’li kullanıcılar, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu mitinge engel olması için gece yarısından bu yana Twitter’da iptal kampanyası başlattı.
CHP’liler yalvardı: Her şeyi yerle bir edeceksiniz
CHP’lilerden “İptal”, “İptal”, “İptal” mesajları yağan HDP’nin sayfasından deyim yerindeyse yalvardı. “Sizi destekliyorum ama lütfen iptal edin”, “Bugün değil, lütfen iptal edin. Provokasyon yapılabilir”, “İptal edin son gün böyle bir şey yapmanın gereği yok. Her şeyi yerle bir edeceksiniz” mesajları da HDP’nin Yenikapı’daki mitingi iptal etmesini engelleyemedi.