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HDP’nin İstanbul’da miting yapmasını istemeyen CHP’liler yalvardı: Lütfen iptal edin

Seçime saatler kala HDP’nin İstanbul mitingini yapmasını istemeyen CHP’liler sosyal medyada ‘iptal’ bombardımanına tuttu. HDP’nin mitingi iptal etmesi için deyim yerindeyse yalvaran CHP’liler “İptal edin her şeyi yerle bir edeceksiniz” yorumları yaptı.

16:03 . 13/05/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
HDP’nin Yenikapı’da miting yapmasını istemeyen CHP’liler tweet bombardımanına tuttu

HDP’nin Yenikapı’da miting yapmasını istemeyen CHP’liler tweet bombardımanına tuttu

Yedili masanın koalisyon ortağı HDP, seçimlere saatler kala dikkat çeken bir miting düzenledi. İstanbul Yenikapı’da miting düzenleyeceğini duyuran HDP’yi CHP’liler sosyal medyada bombardımana tuttu.

CHP’liler Kılıçdaroğlu’nun engel olmasını istedi

HDP’nin Yenikapı mitingine engel olmak isteyen CHP’lilerin tepkisi gündem oldu. Seçime saatler kala CHP’lileri korkutan mitingin adresi olarak Yenikapı’yı seçen HDP’nin Twitter sayfası CHP’li sosyal medya kullanıcılarının tweetleri ile doldu. CHP’li kullanıcılar, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu mitinge engel olması için gece yarısından bu yana Twitter’da iptal kampanyası başlattı.

CHP’liler yalvardı: Her şeyi yerle bir edeceksiniz

CHP’lilerden “İptal”, “İptal”, “İptal” mesajları yağan HDP’nin sayfasından deyim yerindeyse yalvardı. “Sizi destekliyorum ama lütfen iptal edin”, “Bugün değil, lütfen iptal edin. Provokasyon yapılabilir”, “İptal edin son gün böyle bir şey yapmanın gereği yok. Her şeyi yerle bir edeceksiniz” mesajları da HDP’nin Yenikapı’daki mitingi iptal etmesini engelleyemedi.


HDP ile kirli pazarlık: Kılıçdaroğlu’na destek karşılığında bakanlık ve özerklik sözü
HDP ile kirli pazarlık: Kılıçdaroğlu’na destek karşılığında bakanlık ve özerklik sözü

14 Mayıs seçimlerinde Yedili Masa'ya oturarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı alan HDP'nin bu kararı kapalı oturumunda aldığı, şart olarak ise bakanlık ile özerklik istediği ortaya çıktı. Bu süreçte Kandil'deki terör örgütü elebaşları Kılıçdaroğlu'na destek mesajları verirken, Kılıçdaroğlu ise Meclis'te HDP ile görüşüp destek istedi. Terör örgütünün uzantısı da kapalı kapılar ardında yapılan toplantının ardından 28 Nisan'da Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayına desteğini açıkladı. Destek şartları arasında HDP'den iki ismin bakan yapılması, Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ gibi tutuklu HDP'lilerin serbest kalması, Doğu'da özerklik ve İstanbul'da belirli bölgelerde kanton ilan edilmesi gibi maddeler yer alıyor.


#HDP
#Yedili Masa
#PKK
#CHP
#Yeşil Sol Parti
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