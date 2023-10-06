HDP'nin İzmir il ve ilçe başkanları gözaltında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "15 Temmuz Hain Darbe Girişiminde yer almış tutuklu ve hükümlü FETÖ üyelerine yurt içi ve yurt dışından topladıkları paralarla yardım eden 52 FETÖ mensubu şüphelisi 'Transfer Operasyonu' ile yakalandı" mesajını paylaştı.