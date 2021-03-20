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İSTANBUL

HDP'nin Nevruz etkinliğinde terör örgütü propagandası: 14 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da Yenikapı Etkinlik Alanı'nda HDP İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Nevruz etkinliğinde 14 kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi İHA
Yenikapı'da Nevruz kutlaması.
Yenikapı'da Nevruz kutlaması.

HDP İstanbul İl Başkanlığı tarafından Yenikapı Etkinlik Alanı'nda nevruz etkinliği düzenlendi.

Etkinlik alanına giriş yolları araç trafiğine kapatılırken, iki ayrı noktada arama noktaları kuruldu. Sakıncalı görülen materyallerin alana sokulmasına izin verilmedi.

Çok sayıda polisin görev yaptığı alanda TOMA'lar da hazır bekletildi. Polis helikopteri de zaman zaman alanın üstünde denetim uçuşu yaptı.

Alanda, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın lehine slogan atılarak, poster açıldı.

14 kişi gözaltına alındı

Alana girişlerde yapılan aramalarda 4 kişi görevli memura mukavemetten, 10 şahıs ise terör örgütü propagandasını içeren slogan atmaktan gözaltına alındı.

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