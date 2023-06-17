HDP'nin Okmeydanı'ndaki temsilciliğine operasyon: Çok sayıda örgütsel doküman ve terörist fotoğrafları bulundu

Saraçhane'de 18 Eylül 2022'de 'Büyük Aile Buluşması'na öncülük eden Büyük Aile Platformu, Atlas Sineması'nda 'Sözde Onur Ayı' yürüyüşüne dair basın açıklamasında bulundu. Açıklamada, ''Büyük Aile Platformu, farklı kesim ve ideolojilerden, “Aile” konusunda duyarlı 15 saygın vakıf ve derneğin öncülüğünde kurulan, Anadolu’nun her bir köşesinden yüzlerce sivil toplum kuruluşunun üyesi olduğu, aileyi ve fertlerini tehdit eden unsurlara karşı mücadelede ve aile yapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarda iş birliği ve güç birliği yapan sivil ve hür bir iradedir'' denildi.