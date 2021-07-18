Gündem HDPnin restine CHPli Özgür Özelden cevap İttifak tartışmaları için henüz erken
POLİTİKA

HDP’nin restine CHP’li Özgür Özel’den cevap: İttifak tartışmaları için henüz erken

HDP’li Pervin Buldan’ın "Kimse bizden 31 Mart’taki desteği beklemesin" diyerek Millet İttifakı’na rest çekmesine CHP'den yanıt geldi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Buldan'ın sözlerinin hatırlatılması üzerine "Bu ittifak tartışmalarının bugünden seyre oturması, olgunlaşması olanaklı değil" diyerek HDP ile ittifaka açık kapı bıraktı.

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HDP’nin restine CHP’li Özgür Özel’den cevap: İttifak tartışmaları için henüz erken
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel

HDP'li Pervin Buldan, Gaziantep'te yaptığı konuşmada, "31 Mart seçimlerinde desteklediğimiz demokratik güç birlikleri kıymetliydi. Bundan sonraki süreçte kimse bizden aynı tavrı beklemesin" diyerek CHP ve İYİ Parti'nin gizlemeye çalıştığı, 31 Mart yerel seçimlerindeki CHP-İYİ Parti-HDP ittifakını itiraf etmişti.

HDP’li Pervin Buldan’dan Millet İttifakı’na rest: Kimse bizden 31 Mart’taki desteği beklemesin
GÜNDEM
HDP’li Pervin Buldan’dan Millet İttifakı’na rest: Kimse bizden 31 Mart’taki desteği beklemesin

CHP'den HDP'ye açık kapı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı toplantıda HDP'li Buldan'ın muhalefete yönelik ittifak sözleri hatırlatıldı. Özel, "Millet İttifakı devam mı eder genişler mi, daralır mı; bunların hepsi partilerin yetkili organlarının vereceği kararlar ve yapacağı yetkilendirmelerden sonra olacak işler" diyerek HDP'ye açık kapı bıraktı.

"İttifak tartışmaları için erken"

Özel, şu ifadeleri kullandı: Şimdi seçim geçiyor. 40’ı çıkmadan gelecek seçimin ittifakları konuşuluyor. Bu ittifak tartışmalarının bugünden seyre oturması, olgunlaşması zaten olanaklı değil. Önümüzdeki seçimde ittifak yapar mı yapmaz mı, Millet İttifakı devam mı eder genişler mi, daralır mı; bunların hepsi partilerin yetkili organlarının vereceği kararlar ve yapacağı yetkilendirmelerden sonra olacak işler.

İsmail Koncuk'tan İYİ Parti'ye: HDP’li Pervin Buldan’ın sözlerini sineye mi çekeceksiniz?
GÜNDEM
İsmail Koncuk'tan İYİ Parti'ye: HDP’li Pervin Buldan’ın sözlerini sineye mi çekeceksiniz?

HDP'li Buldan neler demişti?

  • HDP'li Pervin Buldan, Gaziantep'te yaptığı konuşmada, "Geçmişte özellikle son seçimlerde, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin ve Antalya seçimlerinde desteklediğimiz demokratik güç birlikleri elbette önemli ve kıymetliydi. Ancak bundan sonraki seçimlerde hiç kimse bizden aynı tavrı beklemesin. Aynı tavrı göstermeyeceğimizi herkes artık bilsin ve bilmelidir" ifadelerini kullanmıştı.

HDP’li Pervin Buldan’dan Millet İttifakı’na rest: Kimse bizden 31 Mart’taki desteği beklemesin
OYNAT 00:41
HDP’li Pervin Buldan’dan Millet İttifakı’na rest: Kimse bizden 31 Mart’taki desteği beklemesin
CHP ve İYİ Parti, 31 Mart yerel seçimlerinde HDP ile gerçekleştirdiği ittifakı gizlemeye çalışsa da HDP'den açık bir şekilde ittifak yapıldığına dair açıklamalar gelmeye devam ediyor. Gaziantep'te yaptığı konuşmada, '31 Mart seçimlerinde desteklediğimiz demokratik güç birlikleri kıymetliydi' diyerek ittifakı itiraf eden HDP'li Pervin Buldan, 'Bundan sonraki süreçte kimse bizden aynı tavrı beklemesin' ifadesini kullandı.
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