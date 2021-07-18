HDP’nin restine CHP’li Özgür Özel’den cevap: İttifak tartışmaları için henüz erken

HDP'li Pervin Buldan, Gaziantep'te yaptığı konuşmada, "31 Mart seçimlerinde desteklediğimiz demokratik güç birlikleri kıymetliydi. Bundan sonraki süreçte kimse bizden aynı tavrı beklemesin" diyerek CHP ve İYİ Parti'nin gizlemeye çalıştığı, 31 Mart yerel seçimlerindeki CHP-İYİ Parti-HDP ittifakını itiraf etmişti.

GÜNDEM HDP’li Pervin Buldan’dan Millet İttifakı’na rest: Kimse bizden 31 Mart’taki desteği beklemesin

CHP'den HDP'ye açık kapı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı toplantıda HDP'li Buldan'ın muhalefete yönelik ittifak sözleri hatırlatıldı. Özel, "Millet İttifakı devam mı eder genişler mi, daralır mı; bunların hepsi partilerin yetkili organlarının vereceği kararlar ve yapacağı yetkilendirmelerden sonra olacak işler" diyerek HDP'ye açık kapı bıraktı.

"İttifak tartışmaları için erken"

Özel, şu ifadeleri kullandı: Şimdi seçim geçiyor. 40’ı çıkmadan gelecek seçimin ittifakları konuşuluyor. Bu ittifak tartışmalarının bugünden seyre oturması, olgunlaşması zaten olanaklı değil. Önümüzdeki seçimde ittifak yapar mı yapmaz mı, Millet İttifakı devam mı eder genişler mi, daralır mı; bunların hepsi partilerin yetkili organlarının vereceği kararlar ve yapacağı yetkilendirmelerden sonra olacak işler.

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GÜNDEM İsmail Koncuk'tan İYİ Parti'ye: HDP’li Pervin Buldan’ın sözlerini sineye mi çekeceksiniz?

HDP'li Buldan neler demişti?

HDP'li Pervin Buldan, Gaziantep'te yaptığı konuşmada, "Geçmişte özellikle son seçimlerde, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin ve Antalya seçimlerinde desteklediğimiz demokratik güç birlikleri elbette önemli ve kıymetliydi. Ancak bundan sonraki seçimlerde hiç kimse bizden aynı tavrı beklemesin. Aynı tavrı göstermeyeceğimizi herkes artık bilsin ve bilmelidir" ifadelerini kullanmıştı.