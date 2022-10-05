Gündem HDPye bakanlık sözü veren Gürsel Tekinden Kılıçdaroğluna tepki Böyle laflar olur mu ne demişim?
POLİTİKA

HDP'ye bakanlık sözü veren Gürsel Tekin'den Kılıçdaroğlu'na tepki: Böyle laflar olur mu ne demişim?

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, HDP'ye bakanlık sözü vermesinin ardından kendisine yöneltilen eleştirilere cevap verdi. Katıldığı canlı yayında Kılıçdaroğlu'na kırgın olduğunu söyleyen Tekin, "Böyle laflar olur mu? Yetkisi yok, etkisi yok. Ne yetkisi? Mal mı paylaşmışım, ne demişim?" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
HDPye bakanlık sözü veren Gürsel Tekinden Kılıçdaroğluna tepki: Böyle laflar olur mu ne demişim?
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin

Geçtiğimiz haftalarda HDP'ye bakanlık sözü vermesinin ardından İYİ Parti'nin yanı sıra bazı CHP'lilerden de tepki alan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, bu açıklamasının ardından kendisine parti içinden verilen tepkiler hakkında konuştu.

GÜRSEL TEKİN: KILIÇDAROĞLU'NA KIRGINIM

Katıldığı canlı yayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na kırgın olduğunu söyleyen Tekin, şu açıklamalarda bulundu:

"Benim genel başkanım olduğu için değil şu anda da kırgınım ona o da ayrı bir şey. Böyle laflar olur mu? Yetkisi yok, etkisi yok. Yok efendim bilmem ne. Ne yetkisi? Mal mı paylaşmışım, ne demişim? Sayın genel başkan demez mi. Evladım bana bir getirin izletin ne demiş bu adam? kaldı ki benim bu konudaki hassasiyetimi en iyi bilen o. Dersim meselesinde sayın genel başkanın yanında tek kişi vardı o da Gürsel Tekin. Baykal dönemi aman ha ben siyasetimi tehlikeye sokmayayım mı dedim? Hayır aslanlar gibi gittim yanında durdum. Benden mevsimlik bir şey bekleyemezsin en iyi sen bilirsin sayın genel başkan"

CHP'li Gürsel Tekin: Kılıçdaroğlu'na kırgınım
OYNAT 00:58
CHP'li Gürsel Tekin: Kılıçdaroğlu'na kırgınım
HDP'ye bakanlık sözü verdikten sonra eleştirilerin hedefi olan CHP Milletvekili Gürsel Tekin, Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi:
Genel Başkanıma kırgınım!

CHP'den Gürsel Tekin açıklaması: Bizi bağlamıyor
GÜNDEM
CHP'den Gürsel Tekin açıklaması: Bizi bağlamıyor

Meral Akşener CHP'li Gürsel Tekin'in HDP'ye bakanlık sözüne karşı sessizliğini bozdu
GÜNDEM
Meral Akşener CHP'li Gürsel Tekin'in HDP'ye bakanlık sözüne karşı sessizliğini bozdu
Cesedi derede bulundu

Cesedi derede bulundu

​Alzheimer hastası kadın 16 gündür kayıptı.
8 aylık Hayreddinsütten boğulacaktı

8 aylık Hayreddin
sütten boğulacaktı

​Bir saatlik kalp masajıyla hayata döndürüldü.
Bakan Koca duyurdu: Skandal görüntüler sonrası özel hastanenin faaliyeti durduruldu

​37 yaş küçük eşini öldürdü: Katilin evinden çıkanlar şaşırttı.

Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretamiz içerikler sunan program sonrası yeni gelişme.

​'Kullandıkları taktikleri biliyoruz' diyerek açık açık uyardı.

​WhatsApp kullanıcılarını ilgilendiriyor: Bir dönem sona erdi.

İki kentin 'kebap' rekabeti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.