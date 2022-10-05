HDP'ye bakanlık sözü veren Gürsel Tekin'den Kılıçdaroğlu'na tepki: Böyle laflar olur mu ne demişim?

Geçtiğimiz haftalarda HDP'ye bakanlık sözü vermesinin ardından İYİ Parti'nin yanı sıra bazı CHP'lilerden de tepki alan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, bu açıklamasının ardından kendisine parti içinden verilen tepkiler hakkında konuştu.

GÜRSEL TEKİN: KILIÇDAROĞLU'NA KIRGINIM

Katıldığı canlı yayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na kırgın olduğunu söyleyen Tekin, şu açıklamalarda bulundu:

"Benim genel başkanım olduğu için değil şu anda da kırgınım ona o da ayrı bir şey. Böyle laflar olur mu? Yetkisi yok, etkisi yok. Yok efendim bilmem ne. Ne yetkisi? Mal mı paylaşmışım, ne demişim? Sayın genel başkan demez mi. Evladım bana bir getirin izletin ne demiş bu adam? kaldı ki benim bu konudaki hassasiyetimi en iyi bilen o. Dersim meselesinde sayın genel başkanın yanında tek kişi vardı o da Gürsel Tekin. Baykal dönemi aman ha ben siyasetimi tehlikeye sokmayayım mı dedim? Hayır aslanlar gibi gittim yanında durdum. Benden mevsimlik bir şey bekleyemezsin en iyi sen bilirsin sayın genel başkan"

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GÜNDEM CHP'den Gürsel Tekin açıklaması: Bizi bağlamıyor