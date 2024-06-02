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Helal olsun sana: Kimliğini unutan öğrenciyi LGS sınavına okul müdürü yetiştirdi

Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde kimliğini unutan öğrenci, okul müdürünün çabasıyla Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava yetişti. Sınavın başlamasına az süre kala okula yetişen öğrenci, sevinç yaşadı.

11:46 - 2/06/2024 Pazar
AA
Mersin'de okul müdürü, kimliğini unutan öğrenciyi LGS sınavına yetiştirdi
Mersin'de okul müdürü, kimliğini unutan öğrenciyi LGS sınavına yetiştirdi

Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde kimliğini unutan öğrenci, okul müdürünün çabasıyla Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava yetişti.

LGS merkezi sınavına girmek için Yenişehir Mersin Anadolu Lisesi'ne giden bir öğrenci, kimlik belgesini unuttuğunu fark etti. Kız öğrencinin ailesine ulaşan okul müdürü Ferit Güdün, kimliğin getirilmesini istedi.


Ailenin gecikmesi üzerine öğrenciyi otomobiliyle İlçe Nüfus Müdürlüğüne götüren Güdün, geçici kimlik belgesi çıkarılmasını sağladı. Sınavın başlamasına az süre kala okula yetişen öğrenci, sevinç yaşadı.

Güdün, sınava giren çocukları için okul çevresinde bekleyen aileler tarafından alkışlarla tebrik edildi.


LGS puan hesaplama 2024: LGS’de, 60, 70, 75, 80, 85 Net Kaç Puan getirir ve Yüzdelik Dilim ne olur?

LGS net puan hesaplaması sınav sonrası yoğun olarak araştırılmakta. LGS 2024 sınavı, bugün 1 milyon 38 bin 192 öğrencinin katılımıyla yapılıyor. Lise sınavına girecek öğrenciler LGS puanı hesaplama 2024 ile kaç net kaç puan getireceğini merak ediyor. LGS puan hesaplama yöntemi ile taban puanı ve yüzdelik dilimleri öğrenilmekte. LGS’de her doğru cevap 1 net olarak hesaplanır, yanlış cevaplar doğru cevapları götürmez (yanlışlar doğruları eksiltmez). Yani, her öğrenci doğru sayısı kadar net elde eder. Peki LGS’de kaç doğru kaç puan getirir? LGS 60, 62, 65, 70, 75, 80, 82, 85, 90 net kaç puan getirir yüzdelik dilim puanı kaç olur? İşte LGS sınavı net puan hesaplama.


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