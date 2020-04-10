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EĞİTİM

Hemşirelik programlarından mezun olabilecek öğrencilere uzaktan öğretim imkanı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, hemşirelik programlarında mezun aşamasında olan öğrencilerin, staj veya uygulama eğitimlerini, sağlık birimlerinde koruyucu önlemler alınarak yapabilecekleri gibi uzaktan öğretim yoluyla tamamlayabilmelerine yönelik karar alındığını bildirdi.

Haber Merkezi AA
YÖK Başkanı Yekta Saraç açıklama yaptı.
YÖK Başkanı Yekta Saraç açıklama yaptı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Twitter'den yaptığı açıklamada, YÖK'ün küresel salgın döneminde, yükseköğretimin bütün imkanlarını kullanarak bu süreci yönetmeye devam ettiğini belirtti.

YÖK Başkanı Saraç, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, hemşirelik programlarında mezun aşamasında olan öğrencilerimizin, yaşanan güçlükler nedeniyle, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemiyle sınırlı kalmak kaydıyla staj veya uygulama eğitimlerini, sağlık birimlerinde koruyucu önlemler alınarak yapabilecekleri gibi uzaktan öğretim yoluyla tamamlayabilmeleri hususunun, yükseköğretim kurumlarının ilgili kurulları tarafından değerlendirilerek karara bağlanması uygun görülmüş ve bu karar yükseköğretim kurumlarına iletilmiştir."

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