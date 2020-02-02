Heniyye İstanbul’da

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barış çınarı Kudüs'te yıkılırsa bunun altında tüm dünya kalır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, Trump'ın sözde Ortadoğu barış planıyla ilgili 'Binlerce yıldır olduğu gibi bugün de dünya barışının anahtarı Kudüs'tür. Barış çınarı Kudüs de yıkılırsa bunun altında tüm dünya kalır.' ifadelerini kullandı.