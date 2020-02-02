Heniyye İstanbul’da

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü’nde Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’yi kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabul 1 saat 15 dakika sürdü.
İkili, ABD Başkanı Donald Trump’ın sözde “Yüzyılın Anlaşması” planını ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada Trump’ı ‘Yüzyılın Anlaşması’ planına tepki göstererek, “Kudüs’ün İsrail’e verilme planı asla kabul edilemez” demişti. Erdoğan, önceki akşam da Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bu konuya ilişkin bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.
Embalo ile görüştü
- Erdoğan, ayırca Gine Bissau Seçilmiş Cumhurbaşkanı Cissoko Embalo ile bir araya geldi. Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı’daki konutundan Vahdettin Köşkü’ne geçti. Erdoğan, burada Gine Bissau Seçilmiş Cumhurbaşkanı Embalo ile öğle yemeğinde bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen yemeğe, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı.