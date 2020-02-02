Gündem Heniyye İstanbulda
POLİTİKA

Heniyye İstanbul’da

ABD Başkanı Trump’ın Kudüs’ü işgal planı tartışılırken Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye İstanbul’a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Vahdettin Köşkü’nde Heniyye’yi kabulü 1 saat 15 dakika sürdü. Görüşmeyle ilgili bir açıklama yapılmadı. Erdoğan, skandal plan için “Kudüs de yıkılırsa bunun altında tüm dünya kalır” uyarısı yapmıştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan
Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü’nde Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’yi kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabul 1 saat 15 dakika sürdü.

İkili, ABD Başkanı Donald Trump’ın sözde “Yüzyılın Anlaşması” planını ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada Trump’ı ‘Yüzyılın Anlaşması’ planına tepki göstererek, “Kudüs’ün İsrail’e verilme planı asla kabul edilemez” demişti. Erdoğan, önceki akşam da Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bu konuya ilişkin bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Embalo ile görüştü

  • Erdoğan, ayırca Gine Bissau Seçilmiş Cumhurbaşkanı Cissoko Embalo ile bir araya geldi. Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı’daki konutundan Vahdettin Köşkü’ne geçti. Erdoğan, burada Gine Bissau Seçilmiş Cumhurbaşkanı Embalo ile öğle yemeğinde bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen yemeğe, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barış çınarı Kudüs'te yıkılırsa bunun altında tüm dünya kalır
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barış çınarı Kudüs'te yıkılırsa bunun altında tüm dünya kalır
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, Trump'ın sözde Ortadoğu barış planıyla ilgili 'Binlerce yıldır olduğu gibi bugün de dünya barışının anahtarı Kudüs'tür. Barış çınarı Kudüs de yıkılırsa bunun altında tüm dünya kalır.' ifadelerini kullandı.
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