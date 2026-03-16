Her 3 çocuktan biri maruz kalıyordu! Bakanlık kalkan oldu: “Çocuklar Güvende” uygulaması devrede

Seda Ekinci
13:0916/03/2026, Pazartesi
Bakan Göktaş: Çocuklar Güvende mobil uygulamamızı hizmete sunduk
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların çevrim içi ortamlarda karşılaşabileceği siber zorbalıkların önüne geçilmesi amacıyla geliştirilen ‘Çocuklar Güvende’ uygulamasının kullanıma sunulduğunu duyurdu. Çocuklar Güvende uygulaması nedir, nasıl çalışıyor? Çocuklar Güvende uygulamasının amacı ne? İşte tüm detaylar...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Küresel ölçekte, çocukların yüzde 30’undan fazlası siber zorbalıkla karşı karşıya kaldığını ifade ediyor. Ancak bu vakaların birçoğu bildirilmiyor. Özellikle ebeveynler, çocukları zorbalığa maruz kaldığında yapmaları gerekenler konusunda desteğe ihtiyaç duyuyor. Tam da bu sebeple rehber niteliğindeki ‘Çocuklar Güvende’ mobil uygulamamızı ve web sitemizi hizmete sunduk. Onları koruyan, dinleyen ve destekleyen dijital bir yol arkadaşı oluşturduk. Çocuklarımız olası bir riskle karşılaştıklarında doğrudan bildirimde bulunabiliyor, ebeveynlerimiz ise anında ve kolaylıkla doğru destek mekanizmalarına ulaşabiliyor."

