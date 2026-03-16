Her 3 çocuktan biri maruz kalıyordu! Bakanlık kalkan oldu: “Çocuklar Güvende” uygulaması devrede

"Küresel ölçekte, çocukların yüzde 30’undan fazlası siber zorbalıkla karşı karşıya kaldığını ifade ediyor. Ancak bu vakaların birçoğu bildirilmiyor. Özellikle ebeveynler, çocukları zorbalığa maruz kaldığında yapmaları gerekenler konusunda desteğe ihtiyaç duyuyor. Tam da bu sebeple rehber niteliğindeki ‘Çocuklar Güvende’ mobil uygulamamızı ve web sitemizi hizmete sunduk. Onları koruyan, dinleyen ve destekleyen dijital bir yol arkadaşı oluşturduk. Çocuklarımız olası bir riskle karşılaştıklarında doğrudan bildirimde bulunabiliyor, ebeveynlerimiz ise anında ve kolaylıkla doğru destek mekanizmalarına ulaşabiliyor."