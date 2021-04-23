​Her zaman hakikatleri savunacağız: Erdoğan’dan 1915 mesajı

Erdoğan, Cumhuriyet’in 100. yılını, darbe anayasasıyla değil milletin kararıyla yeni ve sivil bir anayasa ile karşılamak istediklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Çankaya Köşkü’nde basına kapalı yapılan toplantı, 1 saat 20 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, toplantıya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Buna göre, toplantıda Kurul üyeleri, “yeni Anayasa”, “anti-demokratik girişimler” ve “sözde Ermeni soykırımı iftirası” konuları üzerinde fikir teatisinde bulundu. Toplantının başında Kurul üyeleri, vefat eden eski Meclis Başkanı ve Başbakan, Yüksek İstişare Kurulu üyesi Yıldırım Akbulut’a, Allah’tan rahmet diledi.

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YENİ ANAYASA MİLLETİN BEKLENTİSİ

Yeni ve sivil bir Anayasa’nın, milletin beklentisi ve ülkenin ihtiyacı olduğunu vurgulayan Kurul üyeleri, yeni Anayasa’nın Türkiye’nin birliğini, gücünü, istikrarını, güvenliğini, kazanımlarını pekiştirecek bir çerçevede ve mümkün olan en geniş uzlaşı süreciyle hazırlanması üzerine görüşlerini dile getirdi.

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SOYKIRIM İFTİRASI KONUŞULDU

Sözde “Ermeni soykırımı” iftirasına karşı atılacak adımlara ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Kurul üyeleri, ayrıca Yunanistan’ın, Kıbrıs, Doğu Akdeniz ve Ege konularında olumsuz tutumu ile Batı Trakya’daki Türk azınlığa yönelik baskılarını da ele aldı.

TÜRKİYE’NİN İLERLEYİŞİ DURDURULAMAYACAK

Milli iradeye sahip çıkarak, demokrasi karşıtı her türlü girişim ve söylemle kararlı şekilde mücadele edeceklerinin altını çizen Erdoğan, Türkiye’nin ilerleyişinin hiçbir şekilde durdurulamayacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözde “Ermeni soykırımı” yalanına ve siyasi hesaplarla bu iftiraya arka çıkanlara karşı hakikatleri savunmaya devam edeceklerini bildirdi.

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