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Gündem Her zaman hakikatleri savunacağız Erdoğandan 1915 mesajı
ANKARA

​Her zaman hakikatleri savunacağız: Erdoğan’dan 1915 mesajı

Her zaman hakikatleri savunacağız: Erdoğan’dan 1915 mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, “Ermeni soykırımı” iftirasına karşı atılacak adımları da ele aldı. Erdoğan, “soykırım yalanı”na ve siyasi hesaplarla bu iftiraya arka çıkanlara karşı hakikatleri savunmaya devam edeceklerini söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Her zaman hakikatleri savunacağız: Erdoğan’dan 1915 mesajı
Erdoğan, Cumhuriyet’in 100. yılını, darbe anayasasıyla değil milletin kararıyla yeni ve sivil bir anayasa ile karşılamak istediklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Çankaya Köşkü’nde basına kapalı yapılan toplantı, 1 saat 20 dakika sürdü.

  • Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, toplantıya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Buna göre, toplantıda Kurul üyeleri, “yeni Anayasa”, “anti-demokratik girişimler” ve “sözde Ermeni soykırımı iftirası” konuları üzerinde fikir teatisinde bulundu. Toplantının başında Kurul üyeleri, vefat eden eski Meclis Başkanı ve Başbakan, Yüksek İstişare Kurulu üyesi Yıldırım Akbulut’a, Allah’tan rahmet diledi.

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YENİ ANAYASA MİLLETİN BEKLENTİSİ

Yeni ve sivil bir Anayasa’nın, milletin beklentisi ve ülkenin ihtiyacı olduğunu vurgulayan Kurul üyeleri, yeni Anayasa’nın Türkiye’nin birliğini, gücünü, istikrarını, güvenliğini, kazanımlarını pekiştirecek bir çerçevede ve mümkün olan en geniş uzlaşı süreciyle hazırlanması üzerine görüşlerini dile getirdi.

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SOYKIRIM İFTİRASI KONUŞULDU

  • Sözde “Ermeni soykırımı” iftirasına karşı atılacak adımlara ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Kurul üyeleri, ayrıca Yunanistan’ın, Kıbrıs, Doğu Akdeniz ve Ege konularında olumsuz tutumu ile Batı Trakya’daki Türk azınlığa yönelik baskılarını da ele aldı.

TÜRKİYE’NİN İLERLEYİŞİ DURDURULAMAYACAK

Milli iradeye sahip çıkarak, demokrasi karşıtı her türlü girişim ve söylemle kararlı şekilde mücadele edeceklerinin altını çizen Erdoğan, Türkiye’nin ilerleyişinin hiçbir şekilde durdurulamayacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözde “Ermeni soykırımı” yalanına ve siyasi hesaplarla bu iftiraya arka çıkanlara karşı hakikatleri savunmaya devam edeceklerini bildirdi.

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Gazi Meclis hep var olacak

  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı. Çocukların bayramını kutlayan Erdoğan, mesajında bayramın çocuklar için hayırlara vesile olmasını diledi. Erdoğan, “Meclisimiz, 23 Nisan 1920 tarihinden bugüne kadar birçok badire atlatmış, Millî Mücadelede şerefle kazandığı ‘gazilik’ payesini, 15 Temmuz darbe teşebbüsünde ikinci kez almıştır. Darbe, cunta, vesayet girişimleri ve terör saldırılarına maruz kalan, son olarak da 15 Temmuz 2016’da hain FETÖ’cüler tarafından bombalanan yüce Meclisimiz, milli iradenin tecelligahı olarak ilelebet varlığını sürdürmeye devam edecektir” dedi.
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