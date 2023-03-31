'Herhangi bir yerde denize atılan çöp tüm denizleri etkiliyor'

Bahçelievler Belediyesi Uluslararası Sıfır Atık Günü’nde farkındalık etkinliği gerçekleştirdi. Akif Emre Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte sanatçı Sare Ertaş Kural’ın atıklardan yaptığı tabloları, Hollandalı Sanatçı Sija Zobi’nin ise ‘Atıklardan Harikalara’ isimli eserleri sergi alanında yer aldı. Türkiye’de hobi malzemelerinin pahalı olduğunu ve bundan dolayı geri dönüşüm ürünlerinden eser ürettiğini söyleyen Sija Zobi, atıklardan sanat eseri yapmaya başladıkça etrafındaki nesnelere bakışının değiştiğini ifade etti. Zobi’nin eserleri arasında 2015 yılında Suriye’deki iç savaştan kaçan bir ailenin bebeği olan ve cansız bedeni Muğla’nın Bodrum ilçesinde kıyıya vuran 3 yaşındaki Aylan Bebeğin figürü de yer alıyor.

Etkinliğin devamında sıfır atık konulu bir panel düzenlendi. İstanbul Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Sıfır Atık Yetkilisi Mustafa Lütfü İlkbahar ve İdea Universal Uluslararası Kalkınma ve Çevre Derneği’nden TRT Belgesel’de Su Savaşları program yapımcısı Hakan Girginer sıfır atık konusunda önemli bilgiler verdi.

"Geri dönüşümde ne yaptığımızı göstermek istiyoruz"

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır sıfır atık konusunda farkındalık kazanmanın önemli olduğunu belirterek şunları söyledi:

“2017 yılında Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan'ın gayretleriyle Birleşmiş Milletler’de Dünya Geri Dönüşüm Günü ilan edildi. Bunu Türkiye olarak biz kabul ettirmiş olduk. Dünya da kutlanılan günler; Hekimler Günü, Hemşireler Günü, Kadınlar Günü gibi çoğu gün yurt dışı kaynaklı. Benim bildiğim Türkiye’den kaynaklanan bir gün yok. Geri dönüşüm gibi bir teknolojik ve çevresel bir şeyin bizden kaynaklanması gurur verici. Burada, geri dönüşümde ne yaptığımızı göstermek istiyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızdan destek, bilinç ve eğitim alıyoruz. Onları burada genç kuşaklarımıza anlatıyoruz. Genç arkadaşlarımızla beraber tiyatro yapıyoruz, geri dönüşümde neler yapabileceğimizi gösteriyoruz. Çalışmalarımızda ve sergilerimizde de bunu anlatmak istiyoruz.”

"Dünya global oldu"

Dünyanın bir köy gibi olduğunu söyleyen Bahadır, “Dünya artık global oldu, herkes birbirini tanıyor. Herhangi bir yerde denize atılan bir çöp dünyadaki tüm denizleri etkiliyor. Yaklaşık 2 yıl önce bir musilaj vardı. Biz de bundan yola çıkarak gençlerimize bu bilinci kazandırmak için eğitim veriyoruz” dedi.

Zobi: Etrafımda gördüğüm bütün malzemelere farklı bir şekilde bakmaya başladım

İki çocuk annesi Hollandalı sanatçı Sija Zobi ise, 1996 yılından beri Türkiye’de olduğunu ve başlangıçta ev hanımı olduğunu belirterek atıklardan eser üretme hikayesini şu şekilde anlattı:

“Kendime bir hobi aradım. Başlangıçta basit şeyler yapıyordum, örneklerden çalışıyordum. Daha sonra sıkılmaya başladım ve kendi kendime değişik şeyler yapmaya karar verdim. Türkiye’deki hobi malzemeleri çok pahalı ve daha ucuz bir şeyler bulmaya çalıştım. Çocuklarım küçükken su içtikten sonra şişeleri büküyorlardı. Şişenin şekline bakınca aslında bir hayvan gördüm. Kumaşla bunları çevirdim, sertleştirdim ve ortaya böyle bir canavar çıktı. Bu işin başlangıcıydı, sonra da etrafımda gördüğüm bütün malzemelere farklı bir şekilde bakmaya başladım ve her şeyi bir sanat eserine dönüştürmeye başladım.”

"Aylan'ın bu hakkını elinden aldık"

Aylan Bebeğin ölümünden çok etkilendiğini belirten Zobi, bir vitrin mankeninin elini kullanarak Aylan Bebeğin figürünü yapmış. Bu figürün etrafında ise mutlu çocuk figürleri yaptığını söyleyen Zobi, “Bu masada Aylan Bebek var. Aylan Bebeğin etrafında ise oynayan mutlu çocuklar var. Hepsini aynı masaya koydum çünkü Aylan’ın bu hakkını onun elinden aldık” dedi.

"İsrafın önlenmesi gerekiyor"

Enerji ve su israfının önlenmesi gerektiğini söyleyen İstanbul Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Sıfır Atık Yetkilisi Mustafa Lütfü İlkbahar, “Fotoselli musluklar, tasarruflu musluklar ve gri su uygulaması ile sudan tasarruf edebiliriz. Enerji tasarrufu için de tasarruflu ampul, merdivenlerde sensörlü aydınlatmalar ve güneş enerjisi panelleri gibi yöntemler var” şeklinde konuştu.

"Olağanüstü bir çaba göstermemiz gerekiyor"