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RİZE

Herkese umut olalım: Korkmayın ve cesur olun

Rize’de, Kovid-19 hastalığın tedavisinde görev aldıkları sırada virüs kaparak hasta olan 2 hemşire, tedavilerinin ardından alkışlar eşliğinde göreve döndü. Hemşirelerden Derya Yazıcı yaşadığı sürecin herkese umut olmasını istediğini belirterek, “Lütfen korkmayın ve cesur olun” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ahmet Uysal ve Derya Yazıcı alkışlar eşliğinde göreve başladı.
Ahmet Uysal ve Derya Yazıcı alkışlar eşliğinde göreve başladı.

Rize’de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde koroner yoğun bakım hemşiresi 43 yaşındaki Ahmet Uysal ve enfeksiyon komite hemşiresi 35 yaşındaki Derya Yazıcı’ya, yaklaşık 15 gün önce görev yaptıklarını hastanede Kovid-19 hastalığı belirtilerini göstermeleri üzerine test yapıldı. Test sonuçları pozitif çıkan hemşireler, bağlı bulunduklarını hastanede tedavi gördü. Yaklaşık 10 günlük tedavilerinin ardından sağlıklarına kavuşan Uysal ve Yazıcı, fedakarlık örneği göstererek yeniden görevlerine başladı.

HEMEN DÖNMEK İSTEDİLER

Hemşireler göreve döndüklerinin ilk günü arkadaşları tarafından alkışlarla karşılandı. Sağlık İl Müdürü Dr. Mustafa Tepe Rize Valisi Kemal Çeber’in hediyelerini takdim ederek onurlu ve gururlu bir günü yaşadıklarını söyledi. Tepe, onurlu görevlerini cansiparane bir şekilde ifa eden sağlık çalışanlarından bazılarının koronavirüse yakalandığını dile getirerek, “Virüse yakalanan tüm personelimizin tedavileri gayet güzel ilerliyor. Bugün tedavisi bitmiş ve klinik olarak tamamen iyileşmiş 2 personelimiz arkadaşlarının yanına geri döndü. Bizler onların biraz daha dinlenmesi için bu personellerimize izin vermemize rağmen onlar nasıl ki cephede yaralanan ve sonradan iyileşen kahraman askerlerimiz bir an önce arkadaşlarının yanına dönmek istiyorlarsa, bizim arkadaşlarımız da görevlerine, arkadaşlarının yanına dönmek istediler” dedi.

LÜTFEN KORKMAYIN

  • Hemşire Derya Yazıcı ise 10 gün önce yaptırdığı test sonucunun pozitif olduğunu öğrendiğini belirterek, “Tabii ilk başta herkesin yaşadığı gibi bir panik yaşadım ve korktum. Sonrasında tedavi sürecime hemen başlandı ve kısa sürede sağlığıma kavuştum. Şu an kendimi çok iyi hissediyorum. Herkese bu sürecin umut olmasını istiyorum. Lütfen korkmayın ve cesur olun” diye konuştu. Ahmet Uysal da kendisinin de panik ile başlayan süreçten sonra hastanedeki tedavi sürecini tamamladıktan sonra kendini karantinaya aldığını dile getirerek, “Şu an gayet iyiyim ve sağlıklıyım. Destek olan herkese çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Rize'de koronavirüsü yenen 2 hemşire alkışlarla göreve döndü
FOTOĞRAF 7
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Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koroner yoğun bakım hemşiresi olan Ahmet Uysal ile enfeksiyon hemşiresi olan Derya Yazıcı'ya yaklaşık 15 gün önce koronavirüs testi yapıldı. İki hemşire de test sonuçları pozitif çıkınca tedavi altına alındı. Hastalığı atlatarak, sağlıklarına kavuşan hemşireler görevlerine döndü.
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Arkadaşları tarafından alkışlarla karşılanan ikiliye, Sağlık İl Müdürü Dr. Mustafa Tepe ve Başhekim Doç.Dr. Gökhan Demiral, tedavilerini yakından takip eden Rize Valisi Kemal Çeber'in gönderdiği hediyeleri verdi.
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İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Tepe, zorlu süreçte onurlu ve gururlu bir gün yaşadıklarını belirterek, şunları söyledi:<br>​<br>​“Onurlu görevlerini cansiperane bir şekilde ifa eden bazı sağlık çalışanlarımız koronavirüse yakalandı. Virüse yakalanan tüm personelimizin tedavileri gayet güzel ilerliyor. Bugün tedavisi bitmiş ve klinik olarak tamamen iyileşmiş iki personelimiz, arkadaşlarının yanına geri göndü. Bizlerin, biraz daha dinlenmeleri için izin vermemize rağmen, onlar nasıl ki cephede yaralanan ve sonradan iyileşen kahraman askerlerimiz gibi bir an önce arkadaşlarının yanına dönmek istediler. Kendilerine yürekten teşekkür ediyoruz.
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Tepe, sözlerini şöyle sürdürdü:<br>​<br>​ “Bu süreçte alınan kararlara ve kurallara harfiyen riayet eden, kişisel izolasyonuna, sosyal mesafesine, temassızlığına dikkat eden, mümkün olduğunda zorda kalmadıkça evinde kalan çok kıymetli ve bize en büyük desteği veren vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Son günlerde İstanbul başta olmak üzere ilimiz dışında memleketine gelen ve halen 14 günlük izolasyon süreci devam eden vatandaşları uyarıyoruz, kurallara uyun, asla ve asla dışarıya çıkmayın.
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Zaten zorunlu ihtiyaçları vefa destek grupları tarafından karşılanıyor. Keyfimizle değil, mantığımızla ve vicdanımızla hareket etmek zorundayız. Zaman, sabır ve fedakârlık zamanıdır.
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Hemşirelerden Derya Yazıcı, test sonucunun pozitif çıktığını ifade ederek, “İlk başta herkesin yaşadığı gibi, panik yaşadım ve korktum. Tedavi sürecime hemen başlandı. Kısa sürede sağlığıma kavuştum. Şu an kendimi çok iyi hissediyorum. Herkese bu sürecin umut olmasını istiyorum. Lütfen korkmayın ve cesur olun diye konuştu.
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Ahmet Uysal da kendisinde panik ile başlayan sürecin sonrasında hastanedeki tedavisinin tamamlandığını belirterek, “Kendimi karantinaya aldım. Şu an gayet iyiyim ve sağlıklıyım. Bana destek olan, ilgilenen herkese teşekkür ediyorum dedi.
Rize'de koronavirüsü yenen 2 hemşire alkışlarla göreve döndü
Rize'de yakalandıkları koronavirüs hastalığını atlatan hemşireler 43 yaşındaki Ahmet Uysal ve 35 yaşındaki Derya Yazıcı, dinlenmeleri için verilen izne rağmen görevlerine döndü. 2 hemşire, hastaneye gelişlerinde alkışlarla karşılandı.
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