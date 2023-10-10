Herzog ve Abbas’La görüştü: Çatışmayı durdurun

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem İsrail’e hem de Filistinlilere ‘gerilimi sonlandırın’ çağrısı yaparak “Türkiye olarak, tarafların talep etmesi halinde esir takası dâhil her türlü arabuluculuğa hazır olduğumuzu belirtmek isterim” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen Kabine Toplantısı’nın ardından millete sesleniş konuşmasını gerçekleştirdi. Konuşmasında Filistin-İsrail çatışmasına geniş yer ayıran Erdoğan satır başları ile şu ifadeleri kullandı:

İSRAİL’İN TAVRI KENDİ HALKINI TEHDİT EDİYOR

”1967 sınırlarında başkenti Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız, egemen bir Filistin Devleti kurulmadan bölgeye huzur gelmeyeceğine inanıyoruz. Filistin halkını sürekli taciz ederek, can ve mal güvenliğini hiçe sayarak, evlerine ve arazilerine el koyarak, altyapısını tahrip ederek, kalkınmasına engel olarak bölgedeki sorunun çözülemeyeceği açıktır. İsrail’in, Filistin halkının temel haklarını hiçe sayan yaklaşımı son olayda da görüleceği üzere kendi halkının güvenliğine de tehdit etmektedir.”

SAVAŞIN DA BİR ADABI, AHLAKI VAR

“Biz ne işgal topraklarında ne Filistin topraklarında tek bir masumun dahi burnunun kanamasına razı olmadığımızı hep söyledik, söylüyoruz. İsrail güvenlik güçlerinin ve illegal yerleşimcilerin Filistinlilere uyguladığı baskıya, zulme, yargısız infazlara, can ve mal tehdidine de nasıl karşıysak; İsrailli sivillere yönelik rastgele eylemlere de aynı şekilde karışıyız. Hele hele Gazze’nin orantısız hava ve kara saldırılarıyla yerle yeksan edilmesi, camilerin bombalanması bu sırada yaşayan masum kadın, yaşlı, çocuk ölümlerinin yaşanması asla kabul edilemez bir durumdur. İsrail şehirlerine yönelik eylemlerde benzer manzaralar ortaya çıkmışsa bunları da kesinlikle tasvip etmiyoruz. Her şeyin olduğu gibi savaşın da bir adabı ve ahlakı vardır. Tüm taraftar buna riayet etmekle mükelleftir.”

GAZZE’YE İNSANİ YARDIM HAZIRLIĞI

“Altını çizerek hep ifade ettiğimiz gibi adil bir barışın kaybedeni olmaz. Bir şiddet sarmalına girilmesi ilave acıdan başka bir şey getirmez. İsrail yönetiminden Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarına yönelik bombardımanlarını, Filistinlilerden de İsrail’deki sivil yerleşimlere yönelik tacizlerini durdurmalarını istiyoruz. Bu itidalli adım barışa giden yolun kapısını da aralayacaktır. Gün fevri değil, devlet aklıyla, soğukkanlılıkla ve insanlık vicdanıyla hareket etme günüdür. Türkiye olarak, tarafların talep etmesi halinde esir takası dâhil her türlü arabuluculuğa hazırız. Gazze halkının ihtiyaç duyacağı insani yardım malzemelerinin tedariki konusunda da gerekli hazırlıklarımızı yapıyoruz”

SİHA’mızın düşürülmesini hafızamıza kaydettik

Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye’nin kuzeyindeki terör bölgelerine düzenlenen operasyonla ilgili de ilgiler verdi. 1 Ekim’den bugüne kadar teröristlere ait toplam 194 hedefin imha edildiğini, 162 teröristtin de etkisiz hale getirildiğini vurgulayan Erdoğan, operasyon sırasında Türk SİHA’sını düşüren ABD’ye de sert mesajlar gönderdi. Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

EN BÜYÜK SORUNU ABD İLE YAŞADIK

”Her operasyonumuzda olduğu gibi son harekatta da en büyük sorunu DEAŞ bahanesiyle terör örgütüne destek veren müttefikimizle yaşadık. Bu ülkelerden yapacağımız harekatlarda zarar görmemeleri için bölgedeki askeri ve istihbarı unsurlarını teröristlerden uzak tutmalarını istiyoruz. Son harekattan önce de hem Dışişleri hem Milli Savunma Bakanlıklarımız hem de MİT Başkanlığımız seviyesinde aynı ikazlarda bulunduk. Buna rağmen tatsız ve muhataplarımızın ifadesiyle üzüntücü verici bir hadise (Türk SİHA’sının ABD tarafından düşürülmesi) yaşanmasını engelleyemedik. Hiç şüphesiz bu olay, milli hafızamıza kayıt edilmiştir ve vakti, saati geldiğinde gereği muhakkak yapılacaktır.”

Herzog ve Abbas’La görüştü: Çatışmayı durdurun

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin-İsrail gerilimi konusunda yoğun bir telefon diplomasisine imza attı. Kabine toplantısına ara vererek Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’la görüşen Erdoğan, Abbas’a Türkiye’nin, bölgede çatışmaların son bulması ve bir an önce sükunetin sağlanması için her türlü gayreti gösterdiğini ifade etti. Erdoğan, gerilimin diğer tarafı olan İsrail’in Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile de görüştü. Görüşmede Gazze halkının topluca, ayrım gözetmeksizin zarar görebileceği bir adımın, bölgede yaşanan acıları ve şiddet sarmalını daha da artıracağını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağduyuyla hareket edilmesi gerektiğini ifade etti. Erdoğan çatışmaların sonlandırılması ve kalıcı barışın sağlanması için Türkiye’nin gayretlerinin artarak süreceğinin altını çizdi.Erdoğan ayrıca Katar Emiri Şeyh Al Sani, Lübnan Başbakanı Necip Mikati, Mısır cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Malezya Başbakanı Enver ibrahim’le de ayrı ayrı birer görüşme gerçekleştirdi.







