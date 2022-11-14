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İSTANBUL

Hesabı sorulacak: Cumhurbaşkanı Erdoğan İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin, “Türkiye'yi ve Türk milletini terörle teslim alma çabaları dün olduğu gibi bugün ve yarın da hedefine ulaşamayacaktır” dedi. Erdoğan, bugün Endonezya’da başlayacak G-20 Liderler Zirvesi'ne hareket etmeden önce konuştu: Milletimiz İstiklal Caddesi'ndeki olayın önündeki ve arkasındaki tüm unsurlarıyla ortaya çıkartılarak faillerinin hak ettikleri şekilde cezalandırılacağından emin olsunlar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hesabı sorulacak: Cumhurbaşkanı Erdoğan İstiklal Caddesindeki patlamaya ilişkin konuştu
Erdoğan, bugün Endonezya’da başlayacak G-20 Liderler Zirvesi'ne hareket etmeden önce konuştu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Endonezya ziyareti öncesinde Atatürk Havalimanı’nda basın toplantısı düzenledi. Taksim’de yaşanan patlamaya ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, “Bugün saat 16.20 sularında İstiklal Caddesi’nde meydana gelen bombalı saldırıda vefat eden kardeşlerime Allah’tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Hain saldırının hemen akabinde olay mahalline emniyet ve sağlık birimleri sevk edilmiş, yaralılarımızın süratle çevre hastanelere intikali sağlanmıştır. Devletimizin ilgili birimleri bu kalleş saldırın faillerini ve arkasındaki mahfilleri ortaya çıkarmak için çalışmalarını sürdürmektedir. Türkiye’yi ve Türk milletini terörle teslim alma çabaları dün olduğu gibi bugün ve yarın da hedefine ulaşamayacaktır. Milletimiz İstiklal Caddesi’ndeki olayın önündeki ve arkasındaki tüm unsuları ile ortaya çıkartılarak faillerin hak ettikleri şekilde cezalandırılacağından emin olsunlar” ifadelerini kullandı.

Saldırıda yaşanan can kaybı ve yaralı sayılarını da açıklayan Erdoğan, “İstanbul Valimizden aldığım bilgiye göre 4’ü olay yerinde 2’i hastanede hastane olmak üzere 6 vefat söz konusu. Zannediyorum kısa zamanda bu vatandaşlarımız da taburcu edilecektir” şeklinde konuştu.

TERÖR KOKUSU VAR

Sorulan bir soruya cevap veren Erdoğan, Şu an itibariyle ilk incelemelerde, ‘kesin olarak bu terördür’ dersek belki yanlış olur ama ilk gelişmeler, ilk valimin bize aktardığı bilgi burada bir terör kokusu var. Şu an itibariyle oradaki kaçışmalar falan. Bir kadının bu işte rol oynadığı noktasında ilk tespitler. Gerek İstanbul Emniyet Müdürümüz, gerek kamera incelemeleri bunlar devam ediyor. Bunların sonunda nihai kararı inşallah vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Süleyman Soylu, Fuat Oktay ve Bekir Bozdağ
Süleyman Soylu, Fuat Oktay ve Bekir Bozdağ

Hesabı mutlaka sorulacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bombalı saldırının meydana geldiği İstiklal Caddesi’nde incelemelerde bulundu. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fuat Oktay, olayın bir terör eylemi olduğunu söyleyerek şöyle devam etti: Gerek sınırlarının içinde gerek ötesinde biz kararlıyız bu olayların arkasında kim varsa, sonuna kadar sınırların dışına kadar değil dünyanın öbür ucuna da gitse, diğer teröristlere nasıl ulaştıysak bunlara da ulaşacaktır ve Türkiye’ye getirilecektir. Gereği yapılacaktır, yargıya teslim edilecektir, her ne pahasına olursa olsun bunun hesabı sorulacaktır.

Mustafa Şentop
Mustafa Şentop

Devletimiz yanınızda

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul’un Beyoğlu İlçesi İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Aziz milletimizin başı sağ olsun. Devletimiz ilgili bütün kurumlarıyla olay yerinde ve patlamadan etkilenen tüm insanlarımızın, bölge esnafının yanındadır. Vatandaşlarımızın, resmi kurumlarımızdan yapılan açıklamaları ve bilgilendirmeleri takip etmelerini hassaten rica ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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