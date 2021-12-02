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Heyecanlandıran keşif: Dünyada sadece Erzurum’da bulundu, milyonlarca dolar değerinde

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, Erzurum’un Hasankale bölgesinde yapılan sondaj çalışmalarında milyonlarca dolarlık mavi mermer yataklarına rastlandığını belirtti.

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Haber Merkezi İHA
Heyecanlandıran keşif: Dünyada sadece Erzurum’da bulundu, milyonlarca dolar değerinde
Erzurum’da milyonlarca dolar değerinde mavi mermer rezervi bulundu.

Erzurum Osmanlı Ocakları İl Başkanlığı’nı ziyaretinde yaptığı açıklamada Hasankale bölgesinde yapılan sondaj çalışmalarında mavi mermer yataklarına rastlandığını belirten Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, gerekli teknik ve resmi çalışmalar sonucunda milyonlarca dolar değerinde olan mavi mermer rezervinin yapılan sondaj çalışmaları ile netlik kazandığını bildirdi.

Konuyla alakalı yazılı açıklamada bulunan Canpolat, “Ülkemizin tam ihtiyaç duyduğu bir anda bu rezervin bulunması ve resmiyete kazandırılmasından memnuniyet duyuyoruz, mutluyuz. Devletimize ve milletimize müjdeler olsun. Burada çok büyük bir iş istihdamı sağlanacaktır. Ülkemizde çok büyük maden yatakları bulunmaktadır. Yeter ki bu maden yatakları işletilsin, kıymeti bilinsin. Öncelikle Erzurum’a çeşitli alanlarda fayda sağlayacak bu rezerv ülke ekonomisine de çok ciddi bir kaynak sağlayacaktır” dedi.

Bir milletin kültürüne sahip çıkması ve bir devletin bunu korumasının ekonomik özgürlükten geçtiğini bildiren Canpolat, bulunan rezervin yaklaşık yüzde 20’lik oranındaki ticari kar kısmının Osmanlı Ocakları’nın kültürel faaliyetlerinde kullanılacağını belirterek şöyle dedi:

  • “Medeniyetimize sahip çıkma noktasında bizlere çok büyük bir imkan vermiştir. Buradan devlet büyüklerimize ve yetkililerine seslenmek istiyorum. Mavi mermer dünyada eşi benzeri olmayan değerli bir madendir. Elimizdeki sondaj çalışma raporları ile ülke ekonomisine katkı sağlayacağını düşünüyoruz.

Başta Çin, sonra Rusya ve tüm Ortadoğu ülkelerinin yakından ilgilendiği mavi mermerin Erzurum’umuzda bulunması bir nimettir. Bu millet kendi nimetleri ile varlığını sürdürebilir. İstihdam ve istikrar kalıcı bir şekilde sağlanabilir. Elimizdeki resmi raporlar ve sahada yaptığımız incelemeler bizleri devlet ve millet adına sevince boğmuştur. Bu sevinci tüm milletimizle paylaşmak için bugün yaptığımız basın toplantısında ifade ediyorum.

Konunun takipçisi olduğumuzu da belirtmek isteriz. Yerli yatırımcıların müracaatlarını tercihen kabul edeceğiz. Yurt dışı bağlantılı yatırımcılara da tabii ki kapımız açık olacaktır. Ama yerli yatırımcılarımızın müracaatları öncelikli olarak değerlendirilecektir. Erzurum’umuza, bölgemize, ülkemize hayırlara vesile olmasını diliyorum.”

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