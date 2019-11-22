Gündem Hırsızlar fotokapana yakalandı, elde edilen görüntüler sayesinde olay aydınlatıldı
BURSA

Hırsızlar fotokapana yakalandı, elde edilen görüntüler sayesinde olay aydınlatıldı

Hırsızlar fotokapana yakalandı, elde edilen görüntüler sayesinde olay aydınlatıldı

Bursa’da jandarma ekipleri tarafından kırsal alana yerleştirilen fotokapan cihazları hırsızların korkulu rüyası oldu. Kırsal alana yerleştirilen fotokapan cihazlarından elde edilen görüntüler sayesinde faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı.

Haber Merkezi İHA
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Hayvanları değil hırsızları yakaladı.

Bursa’nın Büyükorhan ilçesinde 4 ay önce meydana gelen faili meçhul hırsızlık olayı, İlçe Jandarma ekipleri tarafından araziye kurulan fotokapan cihazlarından elde edilen görüntüler neticesinde çözüldü.

Kayapa Mahallesi’nde 4 ay önce F.A. isimli şahsa ait traktör çalındı. Büyükorhan İlçe Jandarma Komutanlığı personelinden oluşturulan özel ekibin çalışmaları neticesinde hırsızlık yapan şahısların kimlikleri tespit edildi.

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  • İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından kırsal alana yerleştirilen fotokapan cihazlarından elde edilen görüntüler sayesinde faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı.

Özel ekibin çalışmaları neticesinde, hırsızlık olayını S.B. (30) ve A.B. (39) isimli şahısların gerçekleştirdikleri tespit edildi. İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince S.B. Bursa il merkezinde yakalanarak Orhaneli Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Diğer şüpheli A.B. hakkında ise yakalama kararı çıkartıldı.

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