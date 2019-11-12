Gündem Hırsızları apartmana kilitleyip polislere teslim etti
İSTANBUL

Hırsızları apartmana kilitleyip polislere teslim etti

Beyoğlu’nda hırsızlık amacıyla bir apartmana girdiği iddia edilen iki kişi, apartman sakini tarafından girdikleri binaya kilitlendi. Olay yerine çağrılan polis ekipleri hırsızları suçüstü yakalarken, apartman sakinleri hırsızlara tepki gösterdi.

Haber Merkezi İHA
Beyoğlu’nda hırsızlar yakalandı
Beyoğlu’nda hırsızlar yakalandı

İstanbul'da saat 15.00 sıralarında Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi Lokumcu Sokak’ta bir apartmanda meydana gelen olayda iddiaya göre, mahalledeki evleri bir süre kolaçan eden iki hırsız, bir vatandaşın apartmandan çıktığını görünce açık bırakılan kapıdan içeriye girdi. Durumu fark eden apartman sakini Soner Coşkun, binanın giriş kapısını hırsızların üzerine kilitleyerek, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, apartmana girerek daireleri kontrol eden hırsızları suçüstü yakaladı. Bu esnada apartman sakinleri hırsızlık amacıyla apartmana girdiği belirtilen iki şahsa tepki gösterdi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şahıslar, ifadeleri alınmak üzere ilçe karakoluna götürüldü.

İHA
Beyoğlu'nda yakalanan hırsızlar

“Hırsızlar içeriye girince ben de kapıyı üzerlerine kilitledim”

Apartmanın kapısını hırsızların üzerine kilitlediğini söyleyen Soner Coşkun, “Bakkala çıktım, kapıyı da bakkaldan dönüp hemen içeriye gireceğim için açık bıraktım. Bir baktım iki yabancı apartmana girdi. Onlar içeriye girince bende kapıyı üzerlerine kilitledim. Ondan sonra polisi aradım. Sağ olsun polislerimiz de hemen geldi. içeriye girerek hırsızları yakaladılar. Hırsızlar dairelere girmeye çalışıyorlardı. Annem durumu fark edince, kuş kaçtı teyze diyerek apartmandan kaçmak istiyorlar. Kapı kilitli olduğu için kaçamadılar” diye konuştu.

“Daireleri yoklamışlar”

Hırsızları apartmanın içerisinde yakaladıklarını söyleyen Yosma Coşkun ise, “Oğlum çocukla bakkala gidince kapıyı açık bırakmış. Hırsızlar da peşinden içeriye girmiş. Daireleri yoklamışlar. Benim çocuk da durumu fark edince kapıyı üzerilerine kilitlemiş. Polis gelerek hırsızları yakaladı. Apartmanda kızım ve gelinim var, sen kimsin de buraya girdin” şeklinde konuştu.

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