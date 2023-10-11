'Hışırtı' şikayetiyle doktora gitti kulağından örümcek çıktı

Hatay'da bir askeri personelin kamuflajına konup, cep telefonu ile görüntülenen 'mekik kelebeği'ne ilişkin Dicle Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ali Satar, "İnsan için toksik ve zehirli olan zakkum bitkisinin yapraklarıyla besleniyorlar ve bunu tolere ediyorlar. Tabii zehri nasıl tolere ettikleri konusu bilimsel olarak araştırılıyor. Enteresan canlılar. Bazılarının tırtıl hallerinde tüyleri var, zehirli olabilir. Vatandaşların onlara dokunmamaları, ellerine almamaları iyi olur" dedi.