Hızını alamayan sürücü park halindeki cipe çarptı: Bir ölü beş yaralı

Çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle alev alan otomobil, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle söndürülürken, ağır yaralanan otomobilin sürücüsü ise sağlık ekipleri tarafından ambulans taşındı. Ekiplerin ambulansta uzun süre kalp masajı yaptığı sürücü, hastaneye kaldırılırken yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazanın görgü tanığı Rıdvan Elinç, "Şiddetli bir ses gelince buraya koştuk. Araçlarda yaralılar vardı. Bazı arkadaşlar yaralılara müdahale etti. Öndeki araç yanıyordu, biz de yangın söndürme tüpleri ile gelip söndürdük. Sonrasında zaten 112'yi aradım. Beyaz aracın şoförünün durumu çok ağırdı. Sanırım bacağı dizinden kırılmıştı. Bilinci yerinde değildi, zaten ambulansa alırken kalp masajı yapılıyordu" dedi.