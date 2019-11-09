Hizmete kardeş eli

Aradan geçen 8 ayda altyapı hizmetleri başta olmak üzere pek çok yatırım hayata geçirildi. Yönetimlerin hizmete yetişemediği noktalarda, onlara kardeş AK Partili belediyeler destek olacak. Bütçeleri yeni yatırımlara yetmeyen belediyelere destek kardeş belediyelerden gelecek. AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki tarafından üzerinde çalışılan proje ile ekonomik gücü fazla olan AK Partili belediyeler, kendilerine bir kardeş belediye seçecek. Yardımlar proje, ekipman ve personel desteği şeklinde gerçekleşecek.