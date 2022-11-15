Hollywood yıldızından İstanbul’da mesaj: Türk halkının acısını paylaşıyorum

Dünya genelinde gişe rekoru kıran köpek balığı MEG filminin 2. serisinde Jason Statham ile birlikte rol Alan Ron, tedavi için İstanbul’a geldi.

Filmin çekimlerini tamamlayan Ron Smoorenburg, geçirdiği 10 operasyondan sonra sıkıntılı süreç yaşadığını ve bu konuda artık iyileşmek istediğini belirtti.

Tedavi sonrası İstanbul’u da gezecek olan Ron Smoorenburg, her defasında İstanbul’a gelmek için can attığını söyledi. Geçtiğimiz gün İstiklal Caddesinde yaşanan hain saldırıya çok üzüldüğünü belirterek terörün yeri, zamanı, ırkı, cinsi olmadığını, Türk halkının acısını paylaştığını belirtti.

OYNAT 01:36 İstiklal saldırganının yakalanma anları kamerada İstanbul Beyoğlu'nda 6 kişinin hayatını kaybettiği ve 81 kişinin yaralandığı terör saldırısıyla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan polis, gece bir dizi operasyon düzenledi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırının faili olduğu belirlenen kadın teröristi kıskıvrak yakaladı. Bombalı saldırıyı gerçekleştiren teröristin yakalandığı operasyona ait görüntüler ortaya çıktı.

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