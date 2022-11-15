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İSTANBUL

Hollywood yıldızından İstanbul’da mesaj: Türk halkının acısını paylaşıyorum

Jackie Chan ile çektiği filmlerle ünlenen Hollywood’ta dövüş sahnelerinin vazgeçilmez ismi Ron Smoorenburg önceki gün tedavi için İstanbul’a geldi. İstiklal Caddesinde yaşanan hain saldırıya çok üzüldüğünü belirten ünlü yıldız; terörün yeri, zamanı, ırkı, cinsi olmadığını, Türk halkının acısını paylaştığını belirtti.

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Haber Merkezi İHA
Hollywood yıldızından İstanbul’da mesaj: Türk halkının acısını paylaşıyorum
Hollywood yıldızından İstanbul’da mesaj: Türk halkının acısını paylaşıyorum

Dünya genelinde gişe rekoru kıran köpek balığı MEG filminin 2. serisinde Jason Statham ile birlikte rol Alan Ron, tedavi için İstanbul’a geldi.
Filmin çekimlerini tamamlayan Ron Smoorenburg, geçirdiği 10 operasyondan sonra sıkıntılı süreç yaşadığını ve bu konuda artık iyileşmek istediğini belirtti.
Tedavi sonrası İstanbul’u da gezecek olan Ron Smoorenburg, her defasında İstanbul’a gelmek için can attığını söyledi. Geçtiğimiz gün İstiklal Caddesinde yaşanan hain saldırıya çok üzüldüğünü belirterek terörün yeri, zamanı, ırkı, cinsi olmadığını, Türk halkının acısını paylaştığını belirtti.

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