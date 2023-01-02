Gündem Hoş geldin TVNET Radyo 1020 frekansından dinleyicilere gündemi aktaracak
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Hoş geldin TVNET Radyo: 102.0 frekansından dinleyicilere gündemi aktaracak

Albayrak Medya yayın organlarına bir yenisi daha eklendi. Türkiye’de ve dünyada yaşanan tüm gelişmeleri izleyicilerine aktaran TVNET şimdi de radyosu ile 102.0 frekansından dinleyicilere ulaşacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hoş geldin TVNET Radyo: 102.0 frekansından dinleyicilere gündemi aktaracak
TVNET şimdi de radyosu ile 102.0 frekansından dinleyicilere ulaşacak.

Albayrak Medya yayın organlarına bir yenisini daha ekliyor. “Anladığın yerdesin” mottosuyla Türkiye’de ve dünyada yaşanan tüm gelişmeleri izleyicilere aktaran TVNET şimdi de radyosu ile dinleyicilere ulaşacak. Bir süre önce yenilenen ekranı ile izleyicilerinin önüne çıkan

TVNET şimdi de radyosu ile yayın hayatına başladı.

EŞ ZAMANLI YAYIN

“Anladığın yerdesin” mottosu ile yaptığı özgün işler ile dijital yayıncılık alanında öncü adımlar atan TVNET, 102.0 frekansı ile gündemi dinleyicilere anbean aktaracak. Günlük haber bültenleri, dosya haberler ve belgeseller televizyon ve radyoda eş zamanlı olarak yayınlanacak.

YAKINDA TÜM TÜRKİYE’DE

Gelişmeleri ve özgün yorumları televizyondan takip edenler artık radyodan da 102.0’ı açarak gündeme hakim olabilecek. Şimdilik 102.0 frekansı ile sadece İstanbul’da dinleyici ile buluşacak tvnet Radyo, yakında Türkiye’nin her yerine ulaşacak.

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