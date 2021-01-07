Gündem Adanada yakalandı Dink davasında tutuklama kararı vardı
ADANA

Hrant Dink cinayeti davasında tutuklama kararı çıkan Veysal Şahin yakalandı

Adana’da yakalandı: Dink davasında tutuklama kararı vardı

Hrant Dink cinayeti davasında hakkında tutuklama kararı çıkan istihbaratçı Veysal Şahin Adana’da yakalandı. Şahin’in emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haber Merkezi İHA
Veysal Şahin’i evinde gözaltına aldı.
Veysal Şahin’i evinde gözaltına aldı.

AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin 13 yıldır devam eden ve 76 sanığın yargılandığı davanın 117. duruşmasında İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, cinayet işlenmeden saldırı bilgisini aldıkları halde resmi şekilde bildirmedikleri gerekçesiyle dönemin Trabzon İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli istihbaratçıları Veysel Şahin ve Volkan Şahin’in “cinayete ortaklık”tan tutuklanmasına karar verdi.

Hrant Dink davasında iki sanığa tutuklama kararı
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Hrant Dink davasında iki sanığa tutuklama kararı

Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kararın ardından Adana’da olduğu belirlenen istihbaratçı Veysal Şahin’i evinde gözaltına aldı. Şahin’in emniyetteki işlemleri sürüyor.

Hrant Dink cinayetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı
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Hrant Dink cinayetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Hrant Dink cinayetinden 9 yıl sonra yeni görüntüler ortaya çıktı. A Haber'de yayınlanan yeni görüntülerde, FETÖ'den tutuklanan 6 jandarma istihbaratçısının olay yerinde inceleme yaptığı görülüyor.


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