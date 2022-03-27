Hrant Dink cinayeti davasının Kırgızistan'da yakalanan hükümlüsü İskender Türkiye'de tutuklandı

Dünya

Almanya ülke genelinde hava savunması için 100 milyar avro ayırmayı planlıyor

Almanya'nın, Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı savaş sonrasında ülke geneli için hava savunma sistemi kurmayı planladığı duyuruldu. Orduyu güçlendirmek için 100 milyar avro ayıran Alman hükümetinin ülke geneli için bir füze kalkanı kurmayı düşündüğü de ifade edildi.