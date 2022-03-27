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İSTANBUL

Hrant Dink cinayeti davasının Kırgızistan'da yakalanan hükümlüsü İskender Türkiye'de tutuklandı

Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in 19 Ocak 2007'de öldürülmesine ilişkin davanın Kırgızistan'da yakalanan hükümlüsü Ahmet İskender, Türkiye'ye getirilerek tutuklandı.

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Haber Merkezi İHA
Hrant Dink cinayeti davasının Kırgızistanda yakalanan hükümlüsü İskender Türkiyede tutuklandı
Hrant Dink suikastı firarisi Ahmet İskender yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet İstihbarat Başkanlığı, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İnterpol-Europol Daire Başkanlığının çalışmalarıyla Bişkek'te saklandığı tespit edilen İskender, Kırgızistan Emniyet Birimlerince 26 Şubat'ta yakalandı.

Türkiye'nin Kırgızistan Büyükelçiliği ve İçişleri Müşavirliği, Kırgızistan İçişleri Bakanlığı ile irtibata geçerek İskender'in Türkiye'ye iadesini istedi.

İskender, İnterpol-Europol Daire Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı personeli tarafından dün Kırgızistan'dan Türkiye'ye getirildi.

Hakkında 12 yıl 6 ay onanmış hapis cezası bulunan İskender, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Metris 1 Nolu T Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Ahmet İskender'in üzerinde kardeşi M. İskender'e ait ancak kendi fotoğrafı bulunan pasaport ele geçirildi.

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