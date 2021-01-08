Hrant Dink davasında yeni gelişme: Okan Şimşek hakkında yakalama kararı

Hrant Dink cinayeti davasında dönemin Trabzon İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde görevli Okan Şimşek hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
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Hrant Dink cinayeti davasında dönemin Trabzon İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde görevli Okan Şimşek hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
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