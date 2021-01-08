Gündem Hrant Dink davasında yeni gelişme Okan Şimşek hakkında yakalama kararı
POLİTİKA

Hrant Dink davasında yeni gelişme: Okan Şimşek hakkında yakalama kararı

Hrant Dink Cinayeti Davası'nda dönemin Trabzon İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde görevli Okan Şimşek hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hrant Dink
Hrant Dink

Hrant Dink cinayeti davasında dönemin Trabzon İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde görevli Okan Şimşek hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Detaylar geliyor...

Adana’da yakalandı: Dink davasında tutuklama kararı vardı
GÜNDEM
Adana’da yakalandı: Dink davasında tutuklama kararı vardı

Hrant Dink davasında iki sanığa tutuklama kararı
GÜNDEM
Hrant Dink davasında iki sanığa tutuklama kararı
Abone Ol Google News
Norveçin kasabasından esinlendi

Norveç'in kasabasından esinlendi

​Köyüne aynısını kurdu çocukları sevindirdi.
Yasak öncesi son hamsiler

Yasak öncesi son hamsiler

Balıkçılar avlanma sınırlamasından memnun: Kilosu 20 TL.
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Muz cumhuriyeti değiliz

Antalya'da aile faciası

Antalya'da aile faciası

​İki çocuk annesi kadına kelepçeli koca şiddeti cinayetle bitti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.