Hrant Dink suikastine ilişkin davada tutuksuz olarak yargılanan 2 sanığa ev hapsi verildi

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu, 13'ü firari 76 sanığın yargılandığı davanın İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmasına, tutuklu sanıklar Ramazan Akyürek, Muharrem Demirkale ile başka suçtan tutuklu Hamza Celepoğlu ve sanık Mehmet Uçar SEGBİS sistemiyle bulundukları cezaevinden bağlandı.

Yurt dışına kaçma şüphesi

Mahkeme Başkanı Akın Gürlek, "Cinayet döneminde Trabzon İl Jandarma Komutanı olan tutuksuz sanık Ali Öz ile dönemin İstanbul İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü Aşırı Sağ Faaliyetler Unsur Elemanı tutuksuz sanık Ecevit Emir ve dönemin İstanbul İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü Aşırı Sağ Faaliyetler Unsur Komutanı olan tutuksuz sanık Emre Cingöz'ün savcılık mütalaasından sonra yurt dışına kaçmaya ilişkin Gürcistan'da bazı şahıslarla irtibat kurdukları, bu konuda da arayış içinde bulunduklarına" ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğünden mahkemeye yazı gönderildiğini açıkladı.

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"Kaçmaya ilişkin girişimde bulundukları tespit edildi"

Savunma ve taleplerin alınmasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sunulan savcılık mütalaası ile emniyetten gelen yazıyı dikkate alarak, yurt dışına yasal olmayan yollardan kaçmaya ilişkin girişimde bulunmaları nedeniyle tutuksuz sanıklar Ali Öz ile Ecevit Emir hakkında adli kontrol hükümleri kapsamında "konutu terk etmeme (ev hapsi)" tedbirinin uygulanmasına karar veren heyet, aynı nedenlerle bugünkü duruşmaya sonradan katılan sanıklardan Emre Cingöz hakkında da İstanbul il sınırlarını terk etmeme adli kontrol tedbirinin uygulanmasına hükmetti.