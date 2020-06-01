Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Hrant Dink Vakfına yönelik ikinci tehdidin şüphelisi de yakalandı
İSTANBUL

Hrant Dink Vakfına yönelik ikinci tehdidin şüphelisi de yakalandı

Hrant Dink Vakfı'na yönelik tehdit içerikli ikinci mesajın gönderilmesine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, mesajı gönderdiği belirlenen şüpheli E.B İstanbul'da yakalandı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Hrant Dink Vakfı'na yönelik ikinci tehdit mesajı gönderilmesi üzerine resen soruşturma başlatıldı. Başsavcılık, konuya ilişkin şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için emniyet ekiplerine talimat verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ilgili ekiplerince başlatılan çalışma doğrultusunda ikinci tehdit mesajı gönderen şüphelinin kimliğini tespit etti. Düzenlenen operasyonda, şüpheli E.B İstanbul'da yakalanarak emniyete götürüldü.

Şüphelinin bir dönem Amerika'da yaşadığı ve çok sayıda suç kaydının olduğu belirtildi. Emniyet ekiplerinin konuyla ilgili çalışması sürüyor.

Söz konusu vakfa yönelik ilk tehdit mesajını gönderen zanlı 30 Mayıs'ta Konya'da yakalanmış ve İstanbul'a getirilmişti. Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca mahkemeye sevk edilen şüpheli H.A, dün çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

Abone Ol Google News
İlk adım

İlk adım

​Milyonları eve kapatan ağır travmadan sonra günlük hayata.
Terör bumerang gibi

Terör bumerang gibi

​PKK'nın ortağı, ABD'yi vuruyor.
Dörtlü destek paketi

Dörtlü destek paketi

​Kamu bankaları kredi paketleriyle vatandaşa destek verecek.
Trump geri adım atmıyor

Trump geri adım atmıyor

Olaylara müdahale için binlerce ağır silahlı askeri görevlendirdi.
THY'den özel sefer

THY'den özel sefer

​ABD'deki Türkler için tahliye uçuşu.
FETÖ'nün<br>kuluçka merkezi

FETÖ'nün
kuluçka merkezi

Kemal Özer, dershanelerin işlevine dikkat çekti.
Yeniden tezgahlanıyor

Yeniden tezgahlanıyor

​Nedim Şener'den bomba açıklamalar.
FETÖ dosyası açıldı

FETÖ dosyası açıldı

Bilinmeyenler TVNET özel yayınında konuşuldu.
Korona ile beraber, hayata ve ekonomiye devam

Korona ile beraber, hayata ve ekonomiye devam

​Prof. Dr. Ömer Bolat'ın kaleminden yeni normal hayat.
Avrupa'da <br>son 24 saat

Avrupa'da
son 24 saat

Ülke ülke bütün sayılar açıklandı.
Yerli motorlu<br>zırhlılar 2021'de

Yerli motorlu
zırhlılar 2021'de

​TÜMOSAN çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.
Seçimler 2023'te

Seçimler 2023'te

​Bahçeli'den erken seçim açıklaması.
Öngörülen seviyede

Öngörülen seviyede

​Bakan Koca, son 24 saatin verilerini açıkladı.
Yüzde 50 sınırı kalktı

Yüzde 50 sınırı kalktı

​Şehirler arası ulaşımı kapsamıyor.
Acılı baba konuştu

Acılı baba konuştu

'Kürtçe müzik' provokasyonu deşifre oldu.
PKK'ya ağır darbe

PKK'ya ağır darbe

​Çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Virüs daha hızlı yayılacak!

Virüs daha hızlı yayılacak!

​ABD'de korkulu bekleyiş.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.