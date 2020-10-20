HSK FETÖ ile bağlantılı 11 savcı ve hakimi ihraç etti FETÖ ile bağlantılı 11 savcı ve hakim ihraç edildi Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), FETÖ ile irtisaklı ve irtibatlı olduğu sabit görülen 11 savcı ve hakim meslekten ihraç etti. İhraç kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Haber Merkezi 20 Ekim 2020, 07:20 Son Güncelleme: 20 Ekim 2020, 07:20 DHA