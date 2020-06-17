Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem HSKnın yaz kararnamesi yayımlandı Birçok hakim, savcı ve başsavcının yeri değişti
ANKARA

HSK'nın yaz kararnamesi yayımlandı: Birçok hakim, savcı ve başsavcının yeri değişti

HSK Birinci Dairesi, adli ve idari yargıda 2020 Ana Kararnamesi çalışmalarını tamamladı. HSK Kararnamesi ile adli yargıda 4 bin 261, idari yargıda 465 hakim ve savcı ile 18 ilin başsavcısının görev yeri değişti.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) 2020 Ana Kararnamesiyle adli yargıda 4 bin 261, idari yargıda 465 hakim ve savcı ile 18 Cumhuriyet başsavcısının görev yeri değişti.

HSK Birinci Dairesi, adli ve idari yargıda 2020 Ana Kararnamesi çalışmalarını tamamladı. Kararnameyle adli yargıda 4 bin 261, idari yargıda 465 hakim ve savcı ile 18 Cumhuriyet başsavcısının görev yeri değiştirildi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hakimler ve Savcılar Kurulunun, Adli ve İdari Yargı Yaz Kararnamesi ile yeni görev yerlerine atanan hakim ve savcılara başarılar diliyor, kararnamenin yargı camiasına hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Yeniden düşmeye başladı

Yeniden düşmeye başladı

​Türkiye'de koronavirüsün son 24 saati açıklandı.
Sürpriz yok dedi ve uyardı

'Sürpriz yok' dedi ve uyardı

Bakan Koca, Bilim Kurulu sonrası açıklama yapıyor.
Salon sayısını 111 bine çıktı

Salon sayısını
111 bine çıktı

​Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan LGS açıklaması.
On sekiz ilin <br>başsavcısı değişti

On sekiz ilin
başsavcısı değişti

​HSK'nın yaz kararnamesi yayımlandı.
Türk heyetten <br>Libya çıkarması

Türk heyetten
Libya çıkarması

​Türkiye'den Trablus'a üst düzey ziyaret.
UEFA kararını verdi

UEFA kararını verdi

​2021 Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da.

Macron ateşle oynuyor

Macron ateşle oynuyor

Türk gemisine operasyon çeken Fransızlar püskürtüldü.

​İBB tesislerinde maske parayla satılıyor.

​Milli Savunma Bakanlığı görüntüleri paylaştı.
Külliye'de görüştüler

Külliye'de görüştüler

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi kabul etti.
Vaka sayısı<br>bir milyona yaklaşıyor

Vaka sayısı
bir milyona yaklaşıyor

Günde 34 bin vaka ile rekor kırmıştı...

​18 Mart 2022'de hizmete açılacak.

Bilim Kurulu üyesi bu sözlerle uyardı.
İstifa etti

İstifa etti

Nihat Özdemir, Fenerbahçe Kulübü kongre üyeliğinden istifa etti.

Koronavirüse aldırış etmediler, düğün yapıp eğlendiler.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.