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ANKARA

Hububat fiyatı çiftçiyi memnun etti: Stokçuluk biter

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı üzere geçen yıl buğdayın tonuna 2 bin 250 lira ödeyen TMO, bu yıl 7 bin 50 lira ödeme yapacak. TMO çiftçiye ödemeyi 10 gün içinde yapacak. TZOB yetkilisi Ömer Demir, çiftçilerin açıklanan fiyattan memnun olduğunu, yüksek rakamın stokçu ve vurguncuları bitireceğini söyledi

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hububat fiyatı çiftçiyi memnun etti: Stokçuluk biter
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Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafın açıklanan hububat fiyatı hem üreticileri hem de un sanayicilerini memnun etti. TZOB İstanbul İl Koordinasyon Kurul Başkanı Ömer Demir, açıklanan fiyattan son derece memnun olduklarını söyledi. Demir, “Köylüye ses veren bir Cumhurbaşkanımız. Özellikle son 1 haftadır köylünün yanındayım. Tepkileri son derece olumlu. Rakamlardan oldukça memnunlar. Bizim beklentimizi karşıladı diyebilirim” dedi.

VURGUNCULAR KAYBOLACAK

Açıklanan hububat fiyatının ardından özel sektörün 8-9 lira vermek durumunda kalacağını ifade eden Demir, “Böylelikle köylü daha fazla kazanacak ve üretime teşvik edilecek. Rusya ve Ukrayna’dan ithal ettiğimiz hububattan üreteceğiz. TMO’ya da ayrıca teşekkür ediyoruz. Bir de üstüne devlet garanti verdi ve bu çiftçiyi rahatlattı. Buğdaya ton başına verilen 7 bin 50 lira fiyat nedeniyle stokçular ürünü artık ucuza kapatamayacak. Bunun sonucunda vurguncular, soyguncular, stokçular kaybolacak ve bitecektir” dedi.

Ömer Demir
Ömer Demir

GIDA KRİZİNDEN ETKİLENMEYİZ

Devletin çiftçiye destek verdiğini, bu sürdürülürse Türkiye’nin gıda krizinden etkilenmeyeceğini ifade eden Demir, “Böyle atılımlar güzel, bunları fırsata çevirmek lazım. Bizim köylümüz de vefalıdır. Bunun karşılığını ödeyecektir. Üretim yapacak ve katkı sunacak. Çiftçi açısından bu yıl kârlı geçecek. Devlet elinden geleni yapıyor. Örneğin çuvalı 500 TL olan unu fırıncılara sırf ekmek fiyatı artmasın diye 270 liradan veriyor” diye konuştu.

ÇİFTÇİNİN YÜZÜ GÜLECEK

Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yeni hasat dönemi için açıklanan buğday-arpa alım fiyatları ve teşvik rakamları dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti. Altay, verilen tarım destekleriyle çiftçilerin yüzünün güldüğünü belirten Altay, “Her zaman üreticimizin ve çiftçimizin yanında olan Cumhurbaşkanı'mıza tüm çiftçilerimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Çiftçilerimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Ekim alanlarında daralma durur

  • Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan, hububat alım fiyatından son derece mutlu olduklarını söyledi. Tezcan, fiyatın buğday üretiminin artırılması yönünde atılan önemli bir adım olduğunu söyledi. Tezcan, açıklanan fiyatın buğdaya ulaşımı artıracağını belirterek, "Gelecek yıllarda çiftçimizin buğday ekme konusunda daha istekli olacağını, özellikle sulak olmayan kırsal alanlarda ekimin artacağını düşünüyoruz. Buğday ekim alanlarında yıllardır süren daralmayı durdurmasını bekliyoruz. Sulu tarımda ekilen ürün çeşidi arttığı için orada arzu edilen yükselişi göremeyebiliriz" diye konuştu. Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Çukurova'da bahar aylarındaki yetersiz yağış nedeniyle buğday hasadında verim kaybı yaşandığını aktaran Tezcan, Anadolu, Ege ve Trakya bölgelerinden verimli bir hasat beklediklerini, bundan sonraki süreçte bir afet olmaması durumunda söz konusu kayıpların telafi edilebileceğini söyledi.
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