HÜDA PAR'dan Konya açıklaması: Provokasyon için ‘etnik’ dediler

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR), Konya’nın merkez Meram ilçesinde 30 Temmuz’da silahlı saldırıda Dedeoğulları ailesinden 7 kişinin öldürülmesine ilişkin rapor hazırladı. Genel Başkan Yardımcısı Av. Mahmut Şahin, İstanbul İl Başkanlığı’nda düzenlenen basın toplantısında hazırlanan araştırma raporunu açıkladı.

Konya’daki katliamda 7 kişi öldürülmüştü.

KÜRT-TÜRK ÇATIŞMASI DEĞİL

Partinin yetkili kurul üyeleriyle Konya’da olayın tüm taraflarıyla görüştüklerini anlatan Şahin, yaşanan olayla ilgili temel tespitlerinin bir Kürt-Türk çatışması olmadığını söyledi. Olayın bazı çevreler tarafından etnik bir çatışmaya dönüştürülmeye çalışıldığını aktaran Şahin, şunları kaydetti: “İki aile arasında yaşanan hadiselere ilişkin adli ve idari merciler tarafından kamuoyunu tatmin edecek nitelikte bir bilgilendirme yapılmamıştır.”

GEÇMİŞTEN KAVGALARI VAR

“Bu durum, katliam hakkında spekülatif söylemlerin oluşmasına, katliam sebepleri hakkında gerçeği tam olarak yansıtmayan, olayın bütününden kopup parçacı birtakım anlayışlarla değerlendirmeler yapılmasına sebep olmuştur. Bu durumu fırsat bilen bazı çevreler, birtakım iddia ve emarelerden yola çıkarak, katliamın tamamen etnik çatışmalardan kaynaklandığını belirterek, farklı platformlardan görsel, yazılı olarak haberler paylaşarak adeta süreci provoke etmeye çalışmıştır.” Mahmut Şahin, iki aile arasındaki husumetin geçmişte devam eden kavgalara yönelik olduğuna dair tespitler yaptıklarını da sözlerine ekledi.

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BARIŞ İÇİN ÇABA GÖSTERMEDİLER

İki aile arasında yaşanan kavgada mahallede oturan Türk ve Kürt aileler; imam, muhtar, siyasi parti temsilcileri, STK yöneticileri gibi kanaat önderlerinin tarafsız kaldığı, husumetin barış ile sonuçlanması için yeterince çaba ve girişimde bulunulmadığı aktarılan raporda, şu tespitlere yer verildi: “Kanaatimizce elinde güç ya da yetki olan kişi ve kurumların gerekli arabuluculuk girişiminde bulunmalarıyla bu ve buna benzer vahim olayların yaşanması önlenebilirdi.”

TÜM TÜRKİYE’NİN ACISI

“Bir yandan katledilen ailenin Kürt olmasından dolayı olayın ırkçı saiklerle işlendiği çeşitli medya platformlarında sıkça işlenmiş ve bunun üzerinden halkın katliamdan dolayı oluşan öfkesi karanlık birtakım yönlere kanalize edilmeye çalışılmıştır. Hangi gerekçe ve saiklerle işlenmiş olursa olsun meydana gelen olay bir katliamdır ve katledilen ailenin acısı tüm Türkiye’nin acısıdır.”