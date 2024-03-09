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HÜDA PAR’dan Yeni Şafak’a ziyaret

HÜDA PAR Başakşehir Belediye Başkan Adayı Erdal Elibüyük, Yeni Şafak Gazetesi’ni ziyaret etti.

04:00 - 9/03/2024 Cumartesi
Güncelleme: 06:38 - 9/03/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Hüseyin Likoğlu, Erdal Elibüyük.
Hüseyin Likoğlu, Erdal Elibüyük.

Devam eden seçim çalışmalar ve Başakşehir’e yönelik hazırladığı projeler hakkında Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu ile görüşlerini paylaşan Erdal Elibüyük, parti olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi için aday çıkarmayarak Cumhur İttifakı adayını desteklediklerini, 39 ilçede ise kendi adayları ile seçim çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Erdal Elibüyük ziyarette, “Belediyecilikte hizmetle beraber insana dokunma noktasında daha şeffaf ve sürdürülebilir bir belediyecilik hedefliyoruz. Bu noktada gündüzleri esnaf ziyaretleri, STK, kurum ve kuruluş ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. Akşamları da daha çok evlere, ailelere ulaşıp hizmet anlayışımızı anlatıyoruz” diye konuştu.




#Yerel Seçim
#HÜDA PAR
#Yeni Şafak
#Hüseyin Likoğlu
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