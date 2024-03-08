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Yeni Şafak'ın sevilen serisi Hafıza'nın yeni bölümü yayınlandı: Trump'la birlikte Avrupa da batacak

Yeni Şafak'ın sevilen serisi Hafıza'nın 79'uncu bölümü yayınlandı. Geçmişin ve bugünün nabzını tutarak geleceği kurgulayan Hafıza'da, Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak ve Gazeteci Ersin Çelik, "Trump'la birlikte Avrupa da batacak" başlığını masaya yatırdı.

Semih Bozkuş
21:00 - 8/03/2024 Cuma
Güncelleme: 21:45 - 8/03/2024 Cuma
Yeni Şafak
Ersin Çelik - İbrahim Ufuk Kaynak
Ersin Çelik - İbrahim Ufuk Kaynak

Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik ve Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak, Hafıza'nın 79'uncu bölümünde "Trump'la birlikte Avrupa da batacak" başlığını masaya yatırdı.

Hafıza'nın yeni bölümünü izlemek için:



Ersin Çelik ve İbrahim Ufuk Kaynak Hafıza'da 'aidiyeti olan çocuk yetişmesi lazım' vurgusuyla anlattı: Dil yaşar din yaşatır
Ersin Çelik ve İbrahim Ufuk Kaynak Hafıza'da 'aidiyeti olan çocuk yetişmesi lazım' vurgusuyla anlattı: Dil yaşar din yaşatır

Geçmişin ve bugünün nabzını tutarak geleceği kurgulayan Hafıza'nın 76'ncı bölümünde Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak ve Gazeteci Ersin Çelik "dil ve din" konusu masaya yatırdı. 'Aidiyeti olan bir çocuğun yetişmesi' gerektiğini vurgulayan Çelik'e, Kaynak, "Onun için birinci sıraya dili koyduk. İkincisi dindir. Din medeniyetin aslıdır. Ve dille birleştiğinde anlam ifade eder. Çünkü din, dili biçime sokar" sözleriyle destek verdi. Ersin Çelik'in "dil yaşar, din yaşatır" sözünü "Herkes düşündüğü inanç sistemine göre dilini kullanır." ifadesiyle karşılık veren Kaynak, "Dille dinin ilişkisi birebirdir. Literatürü kaybettiğin anda kendi ülkenin içerisinde yabancılaşırsın." dedi.

İbrahim Ufuk Kaynak ABD'de iç savaşın ayak seslerini anlatmıştı: Çıkar çatışması
İbrahim Ufuk Kaynak ABD'de iç savaşın ayak seslerini anlatmıştı: Çıkar çatışması

ABD Başkanı Joe Biden ABD Başkanı Joe Biden ile Texas eyaleti arasında yaşanan 'sınır anlaşmazlığı' tartışması 25 eyalete yayıldı. ABD'de, Cumhuriyetçi valiler tarafından yönetilen 25 eyalet, hükümete karşı Texas'ı destekledi ve Biden'ı yasa dışı göçe karşı ülkeyi savunmasız bırakmakla suçladı. Ülkede federal güçler ile eyalet güçleri arasında bir çatışma çıkması an meselesi haline gelirken, söz konusu olası iç savaş üç hafta önce, Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak ve Gazeteci Ersin Çelik'in geçmişin ve bugünün nabzını tuttuğu Hafıza'da ele alınmıştı. Son zamanlarda ABD'de yaşanan gelişmelerin öngörüldüğü 71'inci bölümde Kaynak, çıkacak bir çatışmanın 'çıkar çatışması' kaynaklı olacağını ifade etmişti.


#Hafıza
#Ersin Çelik
#İbrahim Ufuk Kaynak
#Yeni Şafak
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