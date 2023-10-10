|
Gündem

HÜDA PAR'lı Ramanlı yeni anayasa çalışmalarına destek vereceklerini söyledi

HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, yeni anayasa çalışmalarına parti olarak destek vereceklerini belirtti. Ramanlı, "Türkiye'nin bu anayasadan bir an önce kurtulması gerekmektedir. Bize göre bir anayasa milletin kimliğidir. Yeni anayasa çalışmalarına parti olarak destek vereceğimizi bir kez daha ilan etmek istiyoruz" dedi.

12:40 . 10/10/2023 Salı
AA
Serkan Ramanlı

Serkan Ramanlı

HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yeni anayasa konusunun partilerinin de öncelikleri arasında yer aldığını ifade ederek, 1982 Anayasası'nın "milletin iradesinin gaspı sonucu oluşturulmuş sipariş anayasa" olduğunu söyledi.

Ramanlı,
"Türkiye'nin bu anayasadan bir an önce kurtulması gerekmektedir. Bize göre bir anayasa milletin kimliğidir. Yeni anayasa çalışmalarına parti olarak destek vereceğimizi bir kez daha ilan etmek istiyoruz"
dedi.

"Filistin halkının yalnız bırakılmaması gerekiyor"

İsrail-Filistin çatışmalarına yönelik de açıklamalarda bulunan Ramanlı, Filistinlilerin işgal edilen topraklarını muhafaza için mücadele verdiğini, Mescid-i Aksa'nın kutsiyetini müdafaa ettiğini dile getirdi. Serkan Ramanlı, Filistin halkının yalnız bırakılmaması gerektiğini vurguladı.

#Serkan Ramanlı
#TBMM
#HÜDA PAR
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Günlük kiralık evlere ilişkin düzenleme TBMM Başkanlığı'na sunuldu