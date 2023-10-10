HÜDA PAR'lı Ramanlı yeni anayasa çalışmalarına destek vereceklerini söyledi

Serkan Ramanlı
HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yeni anayasa konusunun partilerinin de öncelikleri arasında yer aldığını ifade ederek, 1982 Anayasası'nın "milletin iradesinin gaspı sonucu oluşturulmuş sipariş anayasa" olduğunu söyledi.
"Filistin halkının yalnız bırakılmaması gerekiyor"
İsrail-Filistin çatışmalarına yönelik de açıklamalarda bulunan Ramanlı, Filistinlilerin işgal edilen topraklarını muhafaza için mücadele verdiğini, Mescid-i Aksa'nın kutsiyetini müdafaa ettiğini dile getirdi. Serkan Ramanlı, Filistin halkının yalnız bırakılmaması gerektiğini vurguladı.