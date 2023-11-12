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Hudut Birlikleri nefes aldırmıyor: İkisi FETÖ mensubu altı kişi yakalandı

MSB: Ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si FETÖ mensubu 6 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.

13:34 - 12/11/2023 Pazar
Güncelleme: 13:35 - 12/11/2023 Pazar
DHA

MSB: Ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si FETÖ mensubu 6 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.




Ayrıntılar geliyor...




#MSB
#terör
#FETÖ
2 saat önce
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