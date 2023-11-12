Hudut Birlikleri nefes aldırmıyor: İkisi FETÖ mensubu altı kişi yakalandı

Ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.



Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 2’sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/WXYUY8F1NO