Gündem Hudut Kartalları geçit vermedi PKKlı terörist sınırda yakalandı
ANKARA

Hudut Kartalları geçit vermedi: PKK'lı terörist sınırda yakalandı

MSB; Suriye’den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 şahsı yakaladığını, yakalanan şahıslardan birinin PKK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğunu duyurdu.

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Haber Merkezi İHA
Hudut Kartalları geçit vermedi: PKKlı terörist sınırda yakalandı
Hudut Kartalları geçit vermedi: PKK'lı terörist sınırda yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:
"Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Hudut Kartallarımız, Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan birinin PKK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

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